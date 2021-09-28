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Survivor Adem Kılıççı'dan itiraf: Bir kadın tarafından taciz edildim - Son Dakika

Survivor Adem Kılıççı'dan itiraf: Bir kadın tarafından taciz edildim

28.09.2021 14:06

Altın madalyalı boksör ve Survivor şampiyonu Adem Kılıççı, Haberler.com'un YouTube kanalında Gökay Kalaycıoğlu'na konuk oldu. Kılıççı, yarışmadan sonra bir kadının tacizine uğradığını itiraf ederek "Kadın kalçamdan sıktı şaşırdım. Erkek arkadaşına 'onu bu taraftan al' uyarısında bulundum" sözlerine yer verdi.

2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş, 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz ve 2013 Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan, 2018 Survivor şampiyonu boksör Adem Kılıççı, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane'ye konuk oldu.

"BİR KADIN KALÇAMI SIKTI"

Kılıççı, Survivor yarışmasından sonra eğlence mekanında yanında erkek arkadaşı olan bir kadının tacizine uğradığını itiraf etti. Kalaycıoğlu'nun "Hiç tacize uğradın mı?" sorusu üzerine başına gelenleri anlatan Kılıççı, şunları söyledi: "Sert bir tacize uğramadım. Ufak tefek tacizler oluyor. Gözlerime bakıyorlar en çok. Beni bir kere bir yerde birisi taciz etti. Çeşme'de bir eğlence mekanıydı. Bir arkadaşımla oturuyoruz, müzik dinliyoruz. Bir el arkadan sıktı beni. Kalçamdan sıktı. Bir tane erkek vardı yanında. 'Baksana bir dedim' erkek arkadaşına. Geldi yanıma. 'Arkadaşı diğer tarafa diğer tarafa alır mısın?' dedim. Sonra bana 'Ne oldu ağabey, sıkıntı mı var?' dedi. 'Yok dedim dostum çarpıyoruz, rahatsız oluyoruz' dedim. Kadını diğer tarafa aldırttım, çocuk benim yanıma geldi. Ne yapayım yani, 'Aaa taciz edildim mi diyeyim?' Herkes taciz edilmiştir. seni de taciz etmişlerdir, kameramanı arkadaşımızı da."

Survivor şampiyonu boksör Adem Kılıççı'dan itiraf: Bir kadın tarafından taciz edildim

"ERKEK TACİZİNE DE UĞRADIK"

Bir erkeğin tacizine de uğradığını belirten Kılıççı, sözlerine şöyle devam etti: "Survivor'dan sonra oldu bu olay. Gözle de taciz edebilirsin, dokunarak da taciz edebilirsin. Sonuçta sana bakmasını istemediğin bir insanın sana bakması da tacizdir. 'Lütfen bana bakma' desen ne olacak! Eğer sana bakıyorsa. Erkek tacizine de uğradık. Çok uğramadım ama. Güncel hayatımızda oluyor bunlar. Şu anda tacize uğramıyorum."

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Survivor Adem Kılıççı'dan itiraf: Bir kadın tarafından taciz edildim

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Son Dakika Magazin Survivor Adem Kılıççı'dan itiraf: Bir kadın tarafından taciz edildim - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Survivor Adem Kılıççı'dan itiraf: Bir kadın tarafından taciz edildim - Son Dakika
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