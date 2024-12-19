Survivor afişinde yer verilen ismin fragmanda yer almaması kafa karıştırdı - Son Dakika
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Survivor afişinde yer verilen ismin fragmanda yer almaması kafa karıştırdı

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1 Ocak 2025 tarihinde yayınlanacak Survivor'da kadrolar netleşmeye başladı. Tanıtım fragmanı yayınlanan yarışmanın günler önce sızan afişinde Hikmet Tuğsuz yer alıyordu. Ancak Tuğsuz, dün Acun Ilıcalı tarafından yayınlanan tanıtım fragmanında yer almadı.

19.12.2024 14:51
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Acun Ilıcalı'nın yapımını ve sunumunu üstlendiği Survivor 2025 yarışması ocak ayında ekrana gelecek. Birbirinden güçlü isimlerin yer aldığı yarışmanın kadrosu belli oldu. Ilıcalı, AllStar 2025'i sosyal medya hesabından açıkladı.

İŞTE ÜNLÜLER VE GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Ünlüler takımında; Seranay Aktaş, Zeynep Alkan, Barış Murat Yağcı, Sema Aydemir, Ayşe Yüksel, İsmail Balaban, Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı yer alacak. Gönüllüler takımında ise, Batuhan, Tuğba, Adilhan, Dilşah, Mevlüt, Kübra, Göksu ve Kaan olacak.

Survivor afişinde yer verilen ismin fragmanda yer almaması kafa karıştırdı

FRAGMANDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Yarışmanın ilk bölümü merakla beklenirken tanıtım fragmanındaki bir detay dikkatlerden kaçmadı. Fragmandan günler önce sızdırılan Survivor afişi, yarışacak isimler hakkında ipuçları verirken afişteki bir ismin fragmanda yer almaması kafaları karıştırdı. O isim ise 2019 ve 2022 yarışmacısı Hikmet Tuğsuz oldu. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Survivor afişinde yer verilen ismin fragmanda yer almaması kafa karıştırdı

Acun Ilıcalı, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor afişinde yer verilen ismin fragmanda yer almaması kafa karıştırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • Celil Başer:
    boş işler Adam bulamiyor dönüp dolaşıp aynı kişiler izleyen aptal varmi acep daha 42 5 Yanıtla
  • Atilla Kamış:
    artık yeni isimler bulmalısın acun. mesela emeklilerle işverenler survivoru, Akp-MHP survivoru, Fenerbahçe Galatasaray survivoru gibi 12 0 Yanıtla
  • Bu Kim:
    bu show programi insanlara reality diye yutturdular 11 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    İzlemiyorum artık gereksiz 10 0 Yanıtla
  • Burak Kync:
    tv8 kapatılmalı RTÜK’den bekliyorum inşallah 5 2 Yanıtla
  • res:
    Ben getmeyorum demiştir 1 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Lahmacun iyice kabak tadi verdin artik 0 0 Yanıtla
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