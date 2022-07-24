Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun mini şortu olay oldu: Altında bir şey yok gibi - Son Dakika
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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun mini şortu olay oldu: Altında bir şey yok gibi

24.07.2022 14:21
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun mini şortu olay oldu: Altında bir şey yok gibi

Survivor sonrası geçirdiği burun estetiğiyle gündem olan Aleyna Kalaycıoğlu'nun son pozuna yorum yağdı. Süper mini şortlu paylaşıma, "Şort görünmüyor, altında bir şey yok" gibi yorumlar geldi.

Survivor'da yarışmalarının ardından ün kazanan birçok isim, günlük hayatlarıyla da takip ediliyor. O isimlerden biri de Survivor'un genç yarışmacıları arasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu.

ESTETİK AMELİYATI YAPTIRDI

Aleyna Kalaycıoğlu Survivor sonrası geçirdiği burun estetiğiyle daha farklı bir görünüme kavuştu. Son zamanlarda tatilden verdiği bikinili pozlarıyla gündeme geldi.

SON POZUNA YORUM YAĞDI

Kalaycıoğlu en son, süper mini şortlu pozunu takipçileriyle paylaştı. O poza, "Şort yok gibi", "Muhteşemsin" yorumları geldi.

İşte Kalaycıoğlu'nun o pozu:

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun kıyafetine yorum yağdı: Altında bir şey yok gibi
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun kıyafetine yorum yağdı: Altında bir şey yok gibi
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun kıyafetine yorum yağdı: Altında bir şey yok gibi
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Aleyna Kalaycıoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun mini şortu olay oldu: Altında bir şey yok gibi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun mini şortu olay oldu: Altında bir şey yok gibi - Son Dakika
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