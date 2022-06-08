Survivor All Star'a Evrim Keklik adaya veda etti - Son Dakika
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Survivor All Star'a Evrim Keklik adaya veda etti

08.06.2022 09:07

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Evrim Keklik yarışmaya veda etti. Anıl, Hikmet, Evrim ve Nisa arasında en az SMS'i alarak yarışmaya veda eden isim Evrim yaptığı açıklamada, "Buradaki kitabımı, hayatımı kapattım. Burada yaşananlar burada kaldı ve ülkeme döneceğim. Burada elimden geleni yaptım ama bana yapılanlar nedeniyle bu kadar kaldım" ifadelerini kullandı.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Geçen hafta Sude'nin vedasının ardından Survivor'da bu hafta da iddialı bir isim elendi.

ADAYLAR BELLİ OLDU

Survivor All Star yarışmasında ilk dokunulmazlığı gönüllüler kaybetti ve Hikmet'i aday yaptı. İkinci eleme adayı da ünlülerden Evrim oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı eleme konseyinde aralarından bir ismi yazmak zorunda kaldı. Oylama sonucunda, üçüncü eleme adayı Nisa Bölükbaşı seçildi. Survivor son bölümde ise elemeye kalan yarışmacı Anıl oldu.

EVRİM YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Survivor'da elemeye kalan Anıl, Hikmet, Evrim ve Nisa arasında SMS oylaması yapıldı. Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, izleyicilerden en düşük SMS'i alarak yarışmaya veda eden ismin Evrim Keklik olduğunu açıkladı.

"BURADAKİ HAYATIMI KAPATTIM"

Bu zamana kadar birçok kez eleme adayı alan Evrim, veda konuşmasında "Çok güzel 5 ay geçirdim, iyi ki buraya geldim. Gönül ister şampiyon olmak ama elimden geleni yaptım. Buradaki kitabımı, hayatımı kapattım. Burada yaşananlar burada kaldı ve ülkeme döneceğim. Burada elimden geleni yaptım ama bana yapılanlar nedeniyle bu kadar kaldım" ifadelerini kullandı.

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