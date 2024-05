Survivor All Star\'da eleme heyecanı! Damla Can yarışmaya veda etti

Magazin

Finaline günler kalan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Özgür, Damla Can, Batuhan ve Nefise arasında kıran kırana geçen bir mücadele yaşandı.

DAMLA VE ÖZGÜR SONA KALDI

Oynanan karma düellolarda peş peşe sayı kazanarak eleme potasından kurtulan ilk isimler Nefise ve Batuhan oldu. Finale kalan Damla Can ve Özgür arasında ise nefes kesen bir mücadele yaşandı. Oyunun sonunda kaybeden isim Damla Can oldu. Veda konuşmasında duygularına hakim olamayan Damla Can şunları söyledi: "Söze nereden başlayacağımı bilmiyorum. Buradan gitmek istemezdim, ama şu bir gerçek ki altı sene sonra burada olmak çok başkaydı. Elimden gelen tüm mücadeleyi yaptım ama şanssızlıklar çok üst üste geldi benim için. Ben burada olduğum için çok mutluydum. Zorlu rakiplerim çok güçlüydü hepsini canı gönülden kutluyorum. İnanılmaz bir takım var bu sene. Onlarla başa çıkmak da çok zordu. Şans benim yanımda değildi, ben şansımı artık hayatta başka noktalarda aramaya karar verdim. Benim için hayırlısı da buymuş. "

"ÖZGÜR'ÜN KAÇIRDIĞIM YERDE AFFETMEYECEĞİNİ BİLİYORDUM"

"Kim elenirse elensin bugün o kadar çok üzülecektim ki yani Özgür'e karşı oynadım ama çok oynamayı da istiyordum. Kaçırdığım yerde biliyorum ki affetmeyecekti. Ama oynarken o kadar çok keyif aldım ki benim için unutulmaz bir andı. O yüzden bu anı yaşadığım için de Özgür abiye teşekkür ediyorum aynı şekilde Nefise'ye de teşekkür ediyorum. Güzel bir oyundu. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sağlıklı geçsin. İki hafta sonra onları İstanbul'da bekliyorum."