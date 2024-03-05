Bu sezon büyük bir heyecanla izlediğimiz Survivor All Star'da sular durulmuyor. Son olarak yarışmaya Sema ve Pınar'ın kavgası damga vurmuştu.
Sema'nın Pınar'a tekme attığı anlarda araya diğer yarışmacılar girmişti. Çığlık seslerinin yükselmesi herkesi şoke etmişti.
Büyük bir kavgaya dönüşen olayın ardından Sema diskalifiye edilmiş, tahrik ettiği gerekçesiyle de Pınar'a pek çok yorum yapılmıştı.
Acun Ilıcalı, Demet ve Jess'le Gel Konuşalım programında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Demet Akalın 'Pınar neden ceza almadı' diye sordu. Acun Ilıcalı cevap verdi. Ilıcalı, Pınar'ın neden ceza almadığıyla ilgili şunları söyledi:
"Survivor şartlarında Pınar'ın ne hakareti var. Pınar'ın eleştirileri Nagihan'la başlayan eleştiri dozunun altındaydı. Eleştiri yapmış çadıra gidiyorsun uyumak üzere olan kadına saldırıyorsun.
Uyuyan kadının başucuna dikilip hadi kalk, hadi kalk vurmaya başlıyorsun. Biz de ceza verip iyi dayak yiyemedin mi diyelim"
DEMET AKALIN ÇEKİNMEDİ
Demet Akalın dobra dobra sorularıyla dikkat çekti. Akalın Acun Ilıcalı'ya "Merve hamile mi?" sorusunu da yöneltti.
Sosyal medyada eleştiri yağmıştı! Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya açık açık sordu
Demet Akalın "Merve hamile değil di mi?" deyince Acun Ilıcalı "Değil yok kesinlikle" dedi.
Son Dakika › Magazin › Survivor All Star'da Sema ve Pınar'ın Kavgası Damga Vurdu - Son Dakika
Konuk olduğu programda Batuhan Karacakaya'nın Survivor All Star'a katılması hakkında değerlendirmelerde bulunan Acun Ilıcalı, "Batuhan sevdiğim bir yarışmacı. Annesinin twiti bizim namusumuza dokunuyordu ama cevabı televizyondan vermemem gerekiyordu. Televizyon izleyicisi çok daha fazla. Batuhan ona üzülmüş. Annesini aradım, tatlıya bağladık" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 6-10 Mart haftasında16 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.
Ece Musiki Derneği Klasik Türk Müziği Korosu, Ece Durmaz yönetiminde gerçekleşen konserde Zeki Duygulu'nun sevilen eserlerini seslendirdi. Anma konserine katılan Tayfun Duygulu ise dedesinin eserlerini saksafonuyla sahneye çıkarak seslendirdi. Tayfun Duygulu, yakın zamanda 'Dedemin Şarkıları' adlı özel bir albüm projesi üzerinde çalıştıklarını duyurdu.
Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) düzenlediği 56. Türkiye Sineması Ödülleri'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Kuru Otlar Üstüne filmi, en iyi film, yönetmen, senaryo ödüllerinin de aralarında bulunduğu toplam dokuz ödül kazandı. Törenin sunuculuğunu Yetkin Dikinciler yaptı ve Merve Dizdar ile Deniz Celiloğlu en iyi kadın ve erkek oyuncu ödüllerini aldı. Ayrıca diğer kategorilerde de ödüller sahiplerini buldu.
Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, yeni şarkısı 'Yoksun' ile dünya müzik listesinde kendine yer buldu. Yaşar, bu başarıyla Shakira, Miley Cyrus ve Cardi B. gibi dünya starlarını geride bıraktı ve listeye giren tek Türk oldu.
Survivor Allstar programından ayrılan ünlü oyuncu Ersin Korkut, ABD'de Champion Pizza'nın sahibi Hakkı Akdeniz'in yardım organizasyonuna katılarak evsizlere pizza yaptı. Korkut, kendi geçmiş deneyimlerinden dolayı evsizlerin zorluklarını iyi bildiğini belirterek yardım etkinliğine katıldığını söyledi. Hakkı Akdeniz ise Korkut'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek evsizlere yardım etmenin herkesin görevi olduğunu vurguladı.
Gökhan Türkmen, Trabzon Anemon Otel ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Spor Salonu'ndaki konserlerinde binlerce hayranıyla buluştu. Türkmen'in tüm şarkılarını dev korolar eşlik etti ve Alışmak Sevmekten Zor'u da ilk defa sahnede söyleyerek hayranlarından tam not aldı.
Yapay zeka uygulamaları, metin, fotoğraf, ses ve video üretimi gibi çeşitli görevleri yerine getirebiliyor. Sağlık, eğitim, finans, ticaret gibi farklı sektörlerde kullanılan yapay zeka, gelecekte işsizlik ve istihdam sorunlarına yol açabilir. Türkiye'de yapay zeka yatırımları hızla artarken, yerli ve milli yapay zeka sohbet robotlarının geliştirilmesi önem taşıyor.
Usta sanatçı Müşerref Akay, Gökay Kalaycıoğlu'nun programında kendisine el kaldıran eski eşini dövdüğünü söyledi.
Geçirdiği karın ameliyatı sonrası uzun bir süre ortadan kaybolan Kate Middleton, annesiyle birlikte araç kullanırken kameralara yakalandı. Middleton, Windsor Kalesi yakınlarında annesi Carole'nin aracını kullanırken ön koltukta oturuyordu. Bu fotoğraflar, Middleton'ın uzun bir süredir görünmemesine ve çeşitli komplo teorilerine yol açan bir döneme denk gelmiş.
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Kadıköy'de bir mekanda şarkıcı Melsum Erdost ile aralarında çıkan bir arbede sonucunda mekandan çıkarıldı. Erdost, Karakurt'un sahneye çıkarak mikrofonu zorla elinden almaya çalıştığını iddia etti. Karakurt'un olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadığı belirtildi.
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