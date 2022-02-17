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Survivor All Star'dan ayrılan Aycan Yanaç'tan itiraflar peş peşe geldi - Son Dakika

Survivor All Star'dan ayrılan Aycan Yanaç'tan itiraflar peş peşe geldi

17.02.2022 07:57
Survivor All Star'dan ayrılan Aycan Yanaç'tan itiraflar peş peşe geldi

Survivor 2022'nin iddialı yarışmacılarından biri olan Aycan Yanaç, kısa bir süre mücadele ettikten sonra kendi isteğiyle yarışmadan ayrıldı. Rahatsızlığından dolayı Survivor'da sadece 9 gün kalabildiğini dile getiren Yanaç, "Bu aldığım hasar hem fiziksel olarak hem de mental olarak beni geri dönülemez ayrılık kararını almaya mecbur bıraktı" ifadesine yer verdi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star kadrosunda yer alan Aycan Yanaç, ağır şartlara dayanamadığını belirterek yarışmadan çekildi. Bu kararıyla takım arkadaşları ve sevenlerini şaşkına uğratan Aycan, günler sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"KENDİMLE YÜZLEŞTİĞİMDE ÇOK HIRPALANDIM"

Yarışmada hastalığından dolayı zorlandığını anlatan sevilen yarışmacı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Büyük hayallerle, hedeflerle gittiğim Survivor'un daha hemen başında hepinizin bildiği hastalığa yakalandım. Arkadaşlarımdan çok daha ağır ve sancılı bir 9 günlük süreç geçirdim. Hem sizlerden, hem dostlarımdan uzak yalnız başıma yüzleşmek durumunda kaldığım bu mücadele beni çok ama çok hırpaladı. Hastalığı atlattığımda, sizler için yeniden savaşmaya başlamaya hazır olduğum o anda aslında bu hastalık sürecinin beni ne kadar yorduğunu, büyük hedeflerle gittiğim Survivor'da hastalığın henüz silemediğim izleri olduğunu fark ettim. Bu aldığım hasar hem fiziksel olarak hem de mental olarak beni geri dönülemez ayrılık kararını almaya mecbur bıraktı."

Survivor All Star'dan kendi isteğiyle elenen Aycan Yanaç, yaşadıklarını anlattı

"AÇIKLAMAYI KENDİMİ HAZIR HİSSETTİĞİMDE YAPMAK İSTEDİM"

"Sizlere karşı hep dürüst oldum. Birlikte çok hayal kurduk. Başaracaktık da. Ancak hayat bu, her şey istediğimiz gibi gitmiyor. Hala hastalığın izlerinden fiziksel olarak tam arınamasam da mental olarak çok daha iyi hissediyorum. Sizlere de bu açıklamayı kendimi hazır hissetmeden, sizlere kalbimi ve duygularımı yanlış aksettirmemek için daha önceden yapamadım. Sizlerle çok daha güçlüyüm. Varlığınızı hastalık sürecimde hissedebilmiş, sizlerin attığı destek mesajlarını görebilmiş olsaydım belki de aranıza bu kadar kısa sürede dönmez, çok daha fazla çabalardım. Maalesef ne yaşadığımı, nasıl zorlu bir süreç geçirdiğimi ve bu verilmesi çok zor olan ayrılık kararını nasıl almak zorunda kaldığımı bir ben bir de Rabbim bilir."

Survivor All Star'dan kendi isteğiyle elenen Aycan Yanaç, yaşadıklarını anlattı

"YARIM KALAN HİKAYEM YOKMUŞ"

"Gerçekten hastalığı atlatamayacağımı; sizlere, aileme ve sevdiklerime dönemeyeceğimi iliklerime kadar hissettim. Bugün çok daha iyi, sizlerin sayesinde çok daha mutluyum. Biliyorum yolun başında bizi böyle bir son karşıladı ama emin olun bundan sonra atacağım her adımda daima sizlerin bu destekleri ve benimle atan kalpleri on kat daha fazla beni kamçılayacak. Meğer kaybettiğim her şeyin sonunda ben kendimi, sizlerin sayesinde kazanmışım. Yarım kalan hikayem de yokmuş, bu hikaye sizlerle zaten tamamlanmış. Önümüzdeki yeni hikayeler bizi beklesin artık..."

Survivor All Star'dan kendi isteğiyle elenen Aycan Yanaç, yaşadıklarını anlattı
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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Survivor All Star'dan ayrılan Aycan Yanaç'tan itiraflar peş peşe geldi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Survivor All Star'dan ayrılan Aycan Yanaç'tan itiraflar peş peşe geldi - Son Dakika
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