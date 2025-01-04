Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım

Survivor\'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım

Survivor'a yedekten dahil olan Pınar Saka, hem adada hem de sosyal medyada gündeme bomba gibi düştü. Sema Aydemir ile geçen sene kavga eden Saka'nın televizyonda yer aldığı anları paylaşan eski yarışmacı Sahra Işık'tan yılan göndermesi geldi.

04.01.2025 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor All Star 2025, sezona şoke eden bir giriş yaptı. Eski Survivor yarışmacısı Pınar Saka, yarışmaya yedeklerden giriş yaparak herkesi şaşırttı.

FİZİKSEL TEMAS GÜNDEM OLMUŞTU

Pınar'ı gören Sema Aydemir'in bakışları ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

İkili, geçtiğimiz sezon fiziksel temasın da olduğu büyük bir kavga etmişti. Kavga sonrası olay ailelere bile sıçramış, aralarındaki çatışma yeni yeni bitmişti.

Programın sunucu ve yapımcısı Acun Ilıcalı'nın, Survivor'a bu ikilinin kavgasıyla gelecek reytinglerin farkında olduğuna ilişkin yorumlar yapılırken iki yarışmacının da sevenleri taraflarını aldı.

SAHRA'DAN OLAY PAYLAŞIM

Tüm bunlar yaşanırken bir tepki de Survivor yarışmasının eski yarışmacısı ve Sema Aydemir'in yakın arkadaşı Sahra Işık Aybirdi'den geldi.

Yarışmacı olmasa da programı yakından takip eden Işık, Pınar Saka'nın yarışmadan bir görüntüsünü yılan fotoğrafıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu hamle sosyal medyada epey konuşuldu.

Sema Aydemir, Sosyal Medya, Sosyal Medya, Sahra Işık, Pınar Saka, Televizyon, Ünlüler, Magazin, Medya, Sahra, Kavga, Pınar, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:18 İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
09:17 Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak
07:45 Ferdi Tayfur’a veda günü Cenaze programı da değişti Ferdi Tayfur'a veda günü! Cenaze programı da değişti
07:25 Meteoroloji’den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı
07:02 Pentagon, ABD’nin Ayn el-Arab’a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu Pentagon, ABD'nin Ayn el-Arab'a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu
11:31 Trump International Hotel önünde intihar eden askerin kız arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı Trump International Hotel önünde intihar eden askerin kız arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı
11:23 Memur-Sen’den yeni maaşlara ilk tepki Memur-Sen'den yeni maaşlara ilk tepki
11:15 İmralı heyetinin Bahçeli ziyareti sonrası dikkat çeken kayyum başvurusu İmralı heyetinin Bahçeli ziyareti sonrası dikkat çeken kayyum başvurusu
11:15 2025 yılı için dul ve yetim aylıkları belli oldu 2025 yılı için dul ve yetim aylıkları belli oldu
11:06 Enflasyon rakamları açıklandı Fiyatı en çok artan yumurta oldu Enflasyon rakamları açıklandı! Fiyatı en çok artan yumurta oldu
10:57 Evsiz kalan eski model, çöp konteynerinde eşya ararken görüntülendi Evsiz kalan eski model, çöp konteynerinde eşya ararken görüntülendi
10:57 Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç: 9 ayda 8 proje hayata geçirdik Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç: 9 ayda 8 proje hayata geçirdik
10:53 Tuvalet ücretlerine yapılan yeni yıl zammı Sakarya’yı karıştırdı Tuvalet ücretlerine yapılan yeni yıl zammı Sakarya'yı karıştırdı
10:50 DEM Parti İmralı Heyeti’nin Yeni Haftadaki Görüşme Programı Belli Oldu DEM Parti İmralı Heyeti'nin Yeni Haftadaki Görüşme Programı Belli Oldu
10:40 2025 yılı için bedelli askerlik ücreti netleşti 2025 yılı için bedelli askerlik ücreti netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 09:41:27. #1.12#
SON DAKİKA: Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.