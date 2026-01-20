Survivor'da RTÜK'e takılan gizemli ceza belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Survivor'da RTÜK'e takılan gizemli ceza belli oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Survivor\'da RTÜK\'e takılan gizemli ceza belli oldu
20.01.2026 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Survivor\'da RTÜK\'e takılan gizemli ceza belli oldu
Haber Videosu

TV8'in popüler yarışması Survivor 2026'da, Acun Ilıcalı'nın "TV'de yayınlayamayacağız" dediği ve büyük merak uyandıran ceza, EXXEN'de yayınlandı. Merakla beklenen cezada, yarışmacıların tarantula dolu fanusların içine girdiği görüldü.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2026'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın "TV'de yayınlayamayacağız" dediği cezanın görüntüleri EXXEN'de yayınlandı.

ACUN ILICALI'NIN SÖZLERİ MERAK UYANDIRMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde ada konseyinde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Pazartesi günü kaybeden takımı bekleyen cezanın ağırlığına dikkat çekmişti. Ilıcalı, "Pazartesi günü kaybeden takıma verilen cezayı, RTÜK kuralları nedeniyle televizyonda tam olarak yayınlayamayacağız" sözleriyle hem yarışmacılarda şaşkınlık yaratmış hem de sosyal medyada büyük bir merak dalgası başlatmıştı.

Survivor'da RTÜK'e takılan gizemli ceza ortaya çıktı

YARIŞMACILAR TARANTULA DOLU FANUSA GİRDİ

İzleyicilerin günlerdir yanıtını aradığı "Ceza ne olacak?" sorusu sonunda cevabını buldu. RTÜK engeline takılan ceza görüntüleri EXXEN'de yayınlandı. Görüntülerde yarışmacıların tarantula dolu fanusların içine girdiği anlar yer aldı.

Survivor'da RTÜK'e takılan gizemli ceza ortaya çıktı
Survivor'da RTÜK'e takılan gizemli ceza ortaya çıktı

Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor'da RTÜK'e takılan gizemli ceza belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı 73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Nordin Amrabat’ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı Nordin Amrabat'ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı
İzmir’de genç müteahhidin sır ölümü İzmir'de genç müteahhidin sır ölümü
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş
e-Devlet’te milyonları ilgilendiren değişiklik SGK çıkış kodu sistemden kalktı e-Devlet'te milyonları ilgilendiren değişiklik! SGK çıkış kodu sistemden kalktı
Trump’tan “Nobel“ mektubu: Artık sadece barışı düşünme zorunluluğu hissetmiyorum Trump'tan "Nobel" mektubu: Artık sadece barışı düşünme zorunluluğu hissetmiyorum
Prens George’dan okul arkadaşlarına tehdit: Babam bir gün kral olacak Prens George'dan okul arkadaşlarına tehdit: Babam bir gün kral olacak
IMF, Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

10:03
Soruşturma derinleşiyor Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında
10:02
Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: Fenerbahçe forması giymek istiyorum
Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: Fenerbahçe forması giymek istiyorum
09:55
Süper Lig devinde ayrılık Uçağa bindi gidiyor
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
09:29
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
09:14
Dünya devine büyük şok: 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı
Dünya devine büyük şok: 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı
09:05
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
08:27
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde “Hakan Çakır“ ve “PKK“ detayı
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde "Hakan Çakır" ve "PKK" detayı
08:08
Trump’ın resti sonrası piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi
Trump'ın resti sonrası piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
07:21
Türkiye devreye giriyor 8 bin Suriyeli olmayan PKK’lı teröriste özel takip
Türkiye devreye giriyor! 8 bin Suriyeli olmayan PKK'lı teröriste özel takip
06:57
Ateşkes anlaşması askıda Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı
Ateşkes anlaşması askıda! Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 10:15:48. #7.11#
SON DAKİKA: Survivor'da RTÜK'e takılan gizemli ceza belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.