Survivor\'da RTÜK\'e takılan gizemli ceza belli oldu

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2026'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın "TV'de yayınlayamayacağız" dediği cezanın görüntüleri EXXEN'de yayınlandı.

ACUN ILICALI'NIN SÖZLERİ MERAK UYANDIRMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde ada konseyinde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Pazartesi günü kaybeden takımı bekleyen cezanın ağırlığına dikkat çekmişti. Ilıcalı, "Pazartesi günü kaybeden takıma verilen cezayı, RTÜK kuralları nedeniyle televizyonda tam olarak yayınlayamayacağız" sözleriyle hem yarışmacılarda şaşkınlık yaratmış hem de sosyal medyada büyük bir merak dalgası başlatmıştı.

YARIŞMACILAR TARANTULA DOLU FANUSA GİRDİ

İzleyicilerin günlerdir yanıtını aradığı "Ceza ne olacak?" sorusu sonunda cevabını buldu. RTÜK engeline takılan ceza görüntüleri EXXEN'de yayınlandı. Görüntülerde yarışmacıların tarantula dolu fanusların içine girdiği anlar yer aldı.