Survivor\'da eleme adayı seçilen Hakan, yarışmak istemediği için oyun alanını terk etti

Tansiyonun bir an olsun düşmediği Survivor All Star'ın bir önceki oynanan eleme oyununu Mavi takım kaybetti. Yapılan oylamada oy çokluğuyla aday olan Hakan Hatipoğlu, dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununda mücadele etmek istemediğini söyleyerek oyun alanını terk etti. Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, duruma hoş bakmadıklarını belirterek bundan sonra isteyerek oyunu çıkmayan yarışmacılara 1 ödülden men cezası vereceklerini söyledi.
Dokunulmazlık oyunu öncesi konuşan Hakan Hatipoğlu, "Bizde ne olursa olsun bir liste var koşulsuz, değişmeyen. Bence burada ağzınızda kuş tutsanız bu listenin dışına çıkamazsınız. Sevdiğim bir parkur. Burada oynamayı çok istiyorum açık söyleyeyim ama bugün ne için oynayacağım onu bilmiyorum. Kadın haftası olsa çok istekli olurdum. Şu an önümde düello var yani burada bazı insanlar için oynamak istemiyorum açıkçası. Bilmiyorum ben çıkmak istiyorum" dedi. Hakan açıklamasının ardından sunucu Murat Ceylan'a söyleyerek oyun alanını terk etti. Mücadelenin sonunda Mavi takım dokunulmazlığı kazanırken Hakan da yemek ödülünden faydalandı.
Acun Ilıcalı, ada konseyinde Hakan'ın neden oyunda yer almadığını sordu. Hakan ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bunu bir sitem gibi de düşünebilirsiniz. Bu kesinlikle bir meydan okuma ya da protesto etme durumu değil. O an içimden öyle geldi. Survivor'a biraz daha bireysel bakmam gerektiğini düşündüm. Bu takım 4 dokunulmazlığı kazanmadığı sürece ben her hafta düellodayım. Bugün de oyuna çıkıp ne için mücadele edeceğimi düşündüm. Ben çıkıp mücadele etsem de etmesem de yine aday olarak çıkacağım. Benim artık asıl savaşım düelloda olacak. Benim önümde bir düello olduğu için takım ödülü kazandığı için yemekten ben de faydalandım."
Hakan'ın herhangi bir sağlık gerekçesi olmadan oyunda yer almamasını hoş karşılamadığını söyleyen Acun Ilıcalı, "Bu kural daha önce açıklanmadığı için Hakan'a ceza almayacak ama bundan sonra oyunda yer almayan yarışmacılar bir ödülden men edilecek" dedi.
Son Dakika › Magazin › Survivor'da eleme adayı seçilen Hakan, yarışmak istemediği için oyun alanını terk etti - Son Dakika
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