Eski Survivor yarışmacısı Seda Ocak eşiyle tanışma hikayesini anlattı: Çocukluk arkadaşıydık - Son Dakika
Üye Girişi

Eski Survivor yarışmacısı Seda Ocak eşiyle tanışma hikayesini anlattı: Çocukluk arkadaşıydık

03.11.2022 16:05

Survivor'daki başarılı performansıyla hafızalara kazınan Seda Ocak, Gökay Kalaycıoğlu 360 Derece programında 20 yıl önce nikah masasına oturduğu eşiyle tanışma hikayesini anlattı. Eşiyle çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen Ocak, "Önce abi dedim, sonra eşim oldu" dedi.

2019 ve 2022 yıllarında Survivor'da gösterdiği performanslarla tanınan başarılı yarışmacı Seda Ocak, 360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. 2 çocuk annesi Ocak, 20 yıldır evli olduğu Yasin Ocak ile tanışma hikayesini anlattı.

EŞİYLE ÇOCUKLUK AŞKIYMIŞ

Eşiyle çocukluk aşkı olduğunu söyleyen Seda Ocak, "Bizim dedelerimiz askerde kan kardeşi olmuş. Yıllar sonra benim babam, annemi kayınpederimin evine çağırmış. Yıllar sonra da ben eşimle evlendim. Kocamın eline doğdum. Benden 10 yıl sonra da kız kardeşim, eşimin kardeşiyle evlendi. Biz hep kardeş hem elti olduk. Ben hep ona abi derdim, bir gün Bursa'ya düğüne geldiğinde oldu her şey. Babam benim kaçacağımı anlayınca beni saldı" dedi.

Eski Survivor yarışmacısı Seda Ocak, eşiyle tanışma hikayesini anlattı: Çocukluk arkadaşıydık
Seda Ocak ve eşinin çocukluk fotoğrafı
Eski Survivor yarışmacısı Seda Ocak, eşiyle tanışma hikayesini anlattı: Çocukluk arkadaşıydık
Eski Survivor yarışmacısı Seda Ocak, eşiyle tanışma hikayesini anlattı: Çocukluk arkadaşıydık
YORUMLAR
500

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eski Survivor yarışmacısı Seda Ocak eşiyle tanışma hikayesini anlattı: Çocukluk arkadaşıydık - Son Dakika


Son Dakika
17:03 Uzaya fırlatılan 10 katlı bina büyüklüğündeki roket, dünyaya doğru ilerlemeye başladı! Her an Türkiye'ye düşebilir
16:39 Dünya devleri Merih Demiral'ı transfer etmek için gaza bastı! Atalanta'nın bonservis beklentisi 50 milyon euro
16:24 İstanbul'da feci olay! Metrobüs durağında sevgilisini öldüren adam sonra kendi kafasına sıktı
16:08 İstanbul Valiliği'nden İBB Başkanı İmamoğlu hakkında yapılan suikast ihbarına dair açıklama geldi
16:08 Togg kullandığı anları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı
16:05 Dünyanın en çekici kadını seçilen Olivia Culpo'nun yarı çıplak pozlarına beğeni yağdı
15:51 Doğumhanede bebeğin yüzünü gören aile onu terk edip gitti
15:53 Eski Survivor yarışmacısı Seda Ocak eşiyle tanışma hikayesini anlattı: Çocukluk arkadaşıydık
15:04 Eskişehir'de polislere ateş edip kaçan firari, özel harekat ekipleri tarafından yakalandı
12:35 Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ı duygulandıran soru: Çocukluğum bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2022 17:35:18. #1.11#
SON DAKİKA: Eski Survivor yarışmacısı Seda Ocak eşiyle tanışma hikayesini anlattı: Çocukluk arkadaşıydık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement