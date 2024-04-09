TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın 4 Nisan'da yayınlanan bölümünde Hakan, Sercan, Özgür ve Poyraz arasında yapılan düelloda kaybederek elenen isim Poyraz oldu. Final adaylarından gösterilen Poyraz'ın vedası herkesi derinden etkilerden yarışmacı da bir anda ortadan kayboldu. Günlerdir herhangi bir paylaşım yapmayan Poyraz, ortaya çıktı.
Günlerdir Dominik'te olduğunu ve eleme gecesini düşündüğünü söyleyen Poyraz, Instagram hesabından yayınladığı video şunları söyledi: "Yağmurlu bir Dominik gününden herkese selamlar... Telefonu anca elime alabildim. 3-5 gündür eleme gününden sonra güzelce dinlenecek olanı biteni düşünecek vaktim oldu. Destekleyen güzel mesaj atan herkese çok çok teşekkür ederim. Eksik olmayın! Benim içinde erken bir veda oldu. Düello günü o istediğim performans seviyesine çıkamadım. Konsantrasyon kaybı yaşadım ve kaybettim. Spor ve rekabetin doğası budur, paketlemek de vardır o pakete girmek de, bu sefer de bu pakete giren ben oldum. Güzel bir sezondu. Eğlenceli ve güzel bir deneyim oldu."
Son Dakika › Magazin › Survivor'dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı - Son Dakika
Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço, yoğun bakımda tedavi görüyor. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Alço'nun sağlık durumu hakkında bilgi vererek, durumunun stabil olduğunu ve hayati tehlikesinin olmadığını belirtti. Alço'nun eşi ise sevenlerinden dua istedi.
73 yaşındaki sinema oyuncusu Nuri Alço, Eskişehir Şehir Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi görüyor. Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Alço'nun tedavi sürecinin devam ettiğini ve sağlık sorunlarının stabil seyrettiğini açıkladı. Alço'nun eşi Burcu Alço ise sağlık çalışanlarına teşekkür ederek dualarını eksik etmemelerini istedi.
Duygu Nebioğlu, biyolojik babası Metin Akpınar'ın fakirlik belgesinin iptalini istediğini sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi. Nebioğlu, zenginliği doğayla iç içe olmayı, köy hayatını ve basit yaşamı tanımlarken, bazı insanların ise maddi varlıkları ve lüks yaşamı zenginlik olarak gördüğünü belirtti. Nebioğlu, son paylaşımında ise Akpınar ailesine zenginliğin ne olduğunu öğrenmeleri gerektiğini söyledi.
İbrahim Kutluay'ın avukatı, müvekkilinin kirada oturduğunu ve aktif bir mesleği olmadığını belirterek, Demet Şener'in ise oyunculuk ve modellik yaparak ekonomik olarak daha iyi durumda olduğunu söyledi. Demet Şener ise İbrahim Kutluay'ın açtığı dava hakkında ironik bir şekilde tepki göstererek, kendisine yardım defilesi düzenlemeyi düşündüğünü ifade etti.
Dünyaca ünlü BN Team Orkestrası, ünlü müzisyen Toygar Işıklı'nın Kara Sevda bestesini çaldı. Grubun performansı alkış toplarken Işıklı'dan da yorum gecikmedi.
Survivor 2024 All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Mavi takım, haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kaybetti. Acun Ilıcalı ve Ogeday arasında yaşanan gerginlik ise dikkat çekti. Acun Ilıcalı, takımın motivasyon eksikliğini vurgulayarak, Ogeday'ın performansının düştüğünü söyledi. Ogeday ise düşüşlerin normal olduğunu belirtti. Mavi takımda yapılan oylamada en fazla oyu alan Yasin 3. eleme adayı oldu.
Robert Downey Jr., Oppenheimer filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar ödülünü kazandıktan sonra Marvel Sinematik Evrenine geri dönüp dönmeyeceğini açıkladı. Iron Man ve Avengers filmleriyle büyük ses getiren oyuncu, Marvel'de olmak istediğini ifade etti. Downey Jr., Marvel'da yeni bir role hazır olduğunu söyledi ve Iron Man karakterinin kariyerinde inanılmaz bir yere sahip olduğunu belirtti. Marvel Studios Başkanı Kevin Feige'e karşı bazı imalı ifadeler kullanarak geri dönebileceğinin mesajını verdi. Marvel daha önce Avengers: Endgame'deki sahnelerin geri alınamayacağını söylemiş olsa da, Downey Jr.'ın Marvel dünyasına farklı bir karakterle geri dönme ihtimali göz ardı edilmemeli. Şu anda Downey Jr.'ın Marvel'da aktif olarak çalıştığı bir proje bulunmuyor, ancak yöneticiler yeni bir film veya diziyle sevilen oyuncuyu geri döndürebilir.
Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz, parkurlarda aldığı galibiyetler sonrası rakiplerine 'paket' diyerek göndermede bulundu. Ancak kaybettiği düello sonrası da aynı vurguyu yaparak, 'Bu sefer pakete giren ben oldum' dedi.
İbrahim Kutluay, oğlunun Real Madrid'e transfer olduğunu belirterek eski eşi Demet Şener'e ödediği 59 bin TL'lik nafakanın kaldırılması için dava açtı. Oğlunun herhangi bir maaşının olmadığını, tüm ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını söyleyen Şener, eski eşini tiye alarak "Zor durumda olmasına da çok üzüldüm. Bir yardım defilesi de düzenlemeyi düşünüyorum kendisine" dedi.
Poyraz'ın Survivor All Star'daki ani vedası takım arkadaşı Ogeday'ı derinden etkiledi. Ogeday'ın performansının ve enerjisinin düştüğü ve üst üste oyun kaybetmesine tepki gösteren Acun Ilıcalı, "Bu takımın dağılmasında ana sebep tabi ki de sensin Ogeday. İkimiz de birbirimizi kandırmayalım" dedi. Ilıcalı, "Hava almaya çıkabilir miyim?" diyen Ogeday'a "Zaten yeterince hava alacaksın" diyerek karşılık verdi.
Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerin başında gelen Avrupa Yakası'nın yeniden yayınlanacağı söylentisi sevenlerini heyecanlandırdı. Aldığı yorumlardan sonra açıklama yapan Gülse Birsel ise dizinin yeniden çekilmeyeceğini söyledi.
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