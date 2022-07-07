Survivor Dönüşü Sevgilisiyle Görüntülendi! - Son Dakika
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Survivor Dönüşü Sevgilisiyle Görüntülendi!

07.07.2022 23:00
Survivor Dönüşü Sevgilisiyle Görüntülendi!

Survivor sunucusu Murat Ceylan, önceki gün Cihangir'de kız arkadaşı ile görüntülendi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz aylarda Miss Turkey 2017 ikincisi Pınar Tartan'dan ayrılan Murat Ceylan, önceki gün üstü açık aracı ve kız arkadaşıyla Cihangir'de görüntülendi.

"ARABAMI ÇOK ÖZLEMİŞİM"

Survivor'un bitmesinin ardından yurda dönen Ceylan, "Sırada tatil var. Arabamı çok özlemiştim. Bol bol geziyorum" dedikten sonra muhabirlerin yanından ayrıldı.

Murat Ceylan'ın esmer kız arkadaşının kimliği merak konusu oldu.

MURAT CEYLAN KİMDİR?

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Liseden sonra Londra'da Central Saint Martins'de Endüstriyel tasarım okudu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu. Henüz 2 yaşındayken piyano çalmaya başlayan ve müzik ile ilgilenen Murat Ceylan Wish, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı.

Survivor Murat Ceylan, 2013 yılında Panama'da yapılan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 3. sezon Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştı. Yarışma ardından bir gezi programıyla izleyicilerin karşısına çıktı.

17 Eylül 2014 tarihinde TV8'de başlayan "Para Bende" adlı her hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde geçen bir yarışmada Almeda Abazi ile yarıştı. 2016 yılında Ozan Doğulu ve Çağrı Sertel aranjörlüğünde, söz ve müziği kendisine ait olan "Yeni Nesil" adlı bir müzik albümü çıkarttı. Çıkış parçasının klibini başarılı fotoğrafçı, Nihat Odabaşı ile çekti. İngilizce parçaları ile de genç sanatçı dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

TMC FİLM ve Fox TV işbirliğinde hazırlanan FAMİLYA dizisinde oynadı. All Star formatlı Survivor 2018 sezonunda yeniden yarışan Murat Ceylan, '5 yıl önce çocuk olarak gittiği Survivor'a, olgunlaşmış bir genç olarak gidiyorum' sloganıyla iddiasını ortaya koymuştu. Müziğin yanı sıra pek çok sporda aktif olan Murat Ceylan, İstanbul Atlı Spor Klubü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Fitness dışında surf ve patenle ilgilenmektedir.

Murat Ceylan uzun bir süredir Survivor'da sunuculuk yapmaktadır.

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Kaynak: Snob Magazin

Murat Ceylan, İstanbul, Cihangir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor Dönüşü Sevgilisiyle Görüntülendi! - Son Dakika

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