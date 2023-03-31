Survivor Ertuğ, Asena'nın karnına vurdu! Şiddet anlarını görünce küplere binen Akalın, Ilıcalı'ya seslendi: Diskalifiye edilsin - Son Dakika
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Survivor Ertuğ, Asena'nın karnına vurdu! Şiddet anlarını görünce küplere binen Akalın, Ilıcalı'ya seslendi: Diskalifiye edilsin

31.03.2023 10:01

Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan iletişim oyununda kaybeden Ertuğ, yanından geçen Asena'nın karnına vurdu. Bir anlık refleksle vurduğunu söyleyen Ertuğ, Asena'dan özür dilerken görüntüler büyük tepki aldı. Sıkı bir Survivor izleyicisi olan Demet Akalın ise Acun Ilıcalı'ya seslenerek Ertuğ'un diskalifiye edilmesi gerektiğini ifade etti.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2023, dün akşam 54. bölümüyle ekrana geldi. Yarışmanın iletişim oyununda ise Asena ve Ertuğ arasında beklenmedik bir olay yaşandı.

"ÖNCE BANA KÜFREDİYORSUN SONRA KADINA VURUYORSUN"

İletişim oyununda sayı kaybeden Ertuğ, yanından geçen Asena'nın karnına vurdu. Ertuğ'un Asena'ya vurduğunu gören Nefise, takım arkadaşına sahip çıktı. Ertuğ'a sert çıkan Nefise, " Önce bana küfür ediyorsun, sonra kadına vuruyorsun. Bu ne? " dedi. Yaptığının doğru olmadığını kasıtlı yapmadığını belirten Ertuğ ise Asena'dan özür diledi. Asena ise Ertuğ'un bu hareketi kasıtlı olarak yaptığını söyledi. Kırmızı takımda yarışan Asena Demirbağ, olay sonrasında karşı takımdan Ertuğ'un kendisine vurmadığını söyleyen yarışmacılara, "Vurmadı diyordun. Yaptığı şeyi sana göstereyim mi?" diyerek tepki verdi.

Survivor'da Ertuğ, Asena'ya vurdu! Şiddeti görünce çılgına dönen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Diskalifiye edilsin

DEMET AKALIN'DAN DİSKALİFİYE ÇAĞRISI

Uzun yıllardır sıkı bir Survivor izleyicisi olan Demet Akalın da Asena ve Ertuğ arasında yaşananlara sessiz kalamadı. Ünlü sanatçı, Survivor'dan bir görüntünün paylaşıldığı videoya yorum yaparak Acun Ilıcalı'ya sesledi. Asena'nın daha önce Merve'nin saçını çektiği için 6 ödül cezası aldığını hatırlatan Akalın "Saçını çekti diye kıza 6 ödül ceza verdiniz. Karın boşluğuna vuruyor kızın ya ne güzel dünya oh. Acun Ilıcalı diskalifiye. Yeter bu çocuğun yaptıkları" dedi.

Survivor'da Ertuğ, Asena'ya vurdu! Şiddeti görünce çılgına dönen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Diskalifiye edilsin
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Acun Ilıcalı, Avrupa'da bir kulübü daha satın alıyor! İşte peşinde olduğu o takım Acun Ilıcalı, Avrupa'da bir kulübü daha satın alıyor! İşte peşinde olduğu o takım Survivor'da Ertuğ, Asena'ya vurdu! Şiddeti görünce çılgına dönen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Diskalifiye edilsin Survivor'da Ertuğ, Asena'ya vurdu! Şiddeti görünce çılgına dönen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Diskalifiye edilsin

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Son Dakika Magazin Survivor Ertuğ, Asena'nın karnına vurdu! Şiddet anlarını görünce küplere binen Akalın, Ilıcalı'ya seslendi: Diskalifiye edilsin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor Ertuğ, Asena'nın karnına vurdu! Şiddet anlarını görünce küplere binen Akalın, Ilıcalı'ya seslendi: Diskalifiye edilsin - Son Dakika
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