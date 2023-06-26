Survivor yarışmacısı Asena Demirbağ, leopar desenli mayosuyla dikkat çekti

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023'ün en çok konuşulan isimlerinin başında gelen Asena Demirbağ, elendikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak iddialı leopar desenli mayosuyla verdiği pozları paylaşan yarışmacı, esmer teniyle dikkat çekti.

BRONZLUĞU GÖZ KAMAŞTIRDI

Eski futbolcu Ahmet Dursun'la biten evliliğiyle tanınan bir çocuk annesi Asena Demirbağ, yarışmadaki performansı ve girdiği polemiklerle sık sık adından söz ettirdi. Bir kadın yarışmacıya fiziksel müdahalede bulunduğu için ceza dahi alan Demirbağ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Tatil sezonunu açan yarışmacı, leopar mayosuyla verdiği pozu yayınlayarak "Dominik'ten geldiğim nasıl da belli ama" ifadelerini kullandı.