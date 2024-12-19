Euphoria dizisiyle geniş kitleler tarafından tanınan Sydney Sweeney, geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarıyla gündeme gelmişti.
Instagram'da 23 milyon takipçisi olan ve yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren genç yıldız, son olarak balkonda verdiği pozlarla dikkat çekti. Hırkasının altına sutyen giymeyen Sweeney'in paylaşımı milyonlarca beğeni, binlerce de yorum aldı.
Son Dakika › Magazin › Sydney Sweeney'in hırkasının altına iç çamaşırı giymediği pozları - Son Dakika
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