Sydney Sweeney'in hırkasının altına iç çamaşırı giymediği pozları - Son Dakika
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Sydney Sweeney'in hırkasının altına iç çamaşırı giymediği pozları

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Euphoria dizisinin genç yıldızı Sydney Sweeney, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarıyla gündeme gelen Sweeney, bu sefer de hırkasının altına sütyen giymeyerek dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya kullanıcıları genç yıldızın cesur pozlarına karışık tepkiler gösterdi.

19.12.2024 08:52  Güncelleme: 09:07
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Euphoria dizisiyle geniş kitleler tarafından tanınan Sydney Sweeney, geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarıyla gündeme gelmişti.

SON PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞMURU

Instagram'da 23 milyon takipçisi olan ve yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren genç yıldız, son olarak balkonda verdiği pozlarla dikkat çekti. Hırkasının altına sutyen giymeyen Sweeney'in paylaşımı milyonlarca beğeni, binlerce de yorum aldı.

Sydney Sweeney'in sosyal medyada son paylaşımı bomba
Sydney Sweeney\'in hırkasının altına iç çamaşırı giymediği pozları

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Son Dakika Magazin Sydney Sweeney'in hırkasının altına iç çamaşırı giymediği pozları - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • yağız spotcu:
    bizene baslıga bak sank porno sıtesi 13 1 Yanıtla
  • İbrahim Tokgöz:
    haber'e bak,, ne büyük bir olay 3 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sydney Sweeney'in hırkasının altına iç çamaşırı giymediği pozları - Son Dakika
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