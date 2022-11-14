Ünlü oyuncu Cansel Elçin, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıdan kıl payı kurtulmuş - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Cansel Elçin, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıdan kıl payı kurtulmuş

15.11.2022 11:00

Ünlü oyuncu Cansel Elçin, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı esnasında olay yerinde olduğunu açıkladı. Saldırıdan kıl payı kurtulan Elçin yaptığı paylaşımda, "İstiklal'de hemen yanımızda büyük bir patlama oldu" ifadelerini kullandı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen bombalı saldırı 6 vatandaşımızı hayattan koparırken, 81 kişi yaralandı. Saldırıdan sonra başlatılan çok yönlü soruşturmada olayı kadın teröristin gerçekleştirdiği belirtildi. Çantayı banka bıraktığı çevredeki kameralardan tespit edilen Suriye uyruklu Ahlam Albashir isimli terörist Küçükçekmece'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

SALDIRI SIRASINDA İSTİKLAL CADDESİ'NDEYMİŞ

Olaydan sonra ilginç detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Ünlü oyuncu Cansel Elçin'in bombalı saldırı esnasında İstiklal Caddesi'nde olduğunu açıkladı.

"HEMEN YANIMIZDA PATLAMA OLDU"

Kıl payı kurtulduğunu belirten Cansel Elçin, patlamadan hemen sonra yaptığı paylaşımda olay yerine çok yakın olduğunu dile getirerek, "İstiklal'de hemen yanımızda büyük bir patlama oldu. Ben iyiyim, umarım can kaybı yoktur" dedi. Öte yandan Cansel Elçin, Taksim'deki patlamada yaralanan vatandaşlar arasında öğrencilerinin olduğunu da söyledi.

Ünlü oyuncu Cansel Elçin İstiklal'deki bombalı saldırıdan kıl payı kurtulmuş
Ünlü oyuncu Cansel Elçin İstiklal'deki bombalı saldırıdan kıl payı kurtulmuş


Kaynak: Snob Magazin
YORUMLAR (2)
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Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Cansel Elçin, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıdan kıl payı kurtulmuş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Cansel Elçin, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıdan kıl payı kurtulmuş - Son Dakika
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