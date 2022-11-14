Ünlü oyuncu Cansel Elçin, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıdan kıl payı kurtulmuş

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen bombalı saldırı 6 vatandaşımızı hayattan koparırken, 81 kişi yaralandı. Saldırıdan sonra başlatılan çok yönlü soruşturmada olayı kadın teröristin gerçekleştirdiği belirtildi. Çantayı banka bıraktığı çevredeki kameralardan tespit edilen Suriye uyruklu Ahlam Albashir isimli terörist Küçükçekmece'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

SALDIRI SIRASINDA İSTİKLAL CADDESİ'NDEYMİŞ

Olaydan sonra ilginç detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Ünlü oyuncu Cansel Elçin'in bombalı saldırı esnasında İstiklal Caddesi'nde olduğunu açıkladı.

"HEMEN YANIMIZDA PATLAMA OLDU"

Kıl payı kurtulduğunu belirten Cansel Elçin, patlamadan hemen sonra yaptığı paylaşımda olay yerine çok yakın olduğunu dile getirerek, "İstiklal'de hemen yanımızda büyük bir patlama oldu. Ben iyiyim, umarım can kaybı yoktur" dedi. Öte yandan Cansel Elçin, Taksim'deki patlamada yaralanan vatandaşlar arasında öğrencilerinin olduğunu da söyledi.



