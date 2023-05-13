Tam 5 araba ödülü! Survivor 2023'te araba ödülünün sahibi kırmızı takım oldu - Son Dakika
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Tam 5 araba ödülü! Survivor 2023'te araba ödülünün sahibi kırmızı takım oldu

13.05.2023 10:23

Tv8'de yayınlanan Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünde araba ödülünü sahibi belli oldu. İki gün süren oyunda mücadele eden kırmızı takım yarışmacıları Cansu, Ertuğ, Osman Can, Aziz ve Nefise son model arabanın sahibi oldu.

Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2023'ün merakla beklenen araba ödülünün sahipleri belli oldu. İki gün boyunca mücadele eden yarışmacılar, son model arabanın sahibi olmak için kıyasıya mücadele etti.

KIRMIZI TAKIM KAZANDI

İki gün oynanan oyununun ilk turunu kırmızı takım kazandı. Oyunun 2. turunda ise erkekler karşı karşıya geldi. Oyunun sonunda kazanan yine kırmızı takım oldu. Dün akşam oynanan oyunun finalinde ise kazanan Cansu, Ertuğ, Osman Can, Aziz ve Nefise'den oluşan kırmızı takım oldu.

Survivor 2023'te 5 araba ödülünün sahibi kırmızı takım oldu

"SURVIVOR TARİHİNİN EN BÜYÜK MADDİ ÖDÜLÜ"

Önceki gün ödülle ilgili konuşan Acun Ilıcalı, "Ben sunuyorsam büyük bir şey vardır diye düşünüyorsunuzdur. Yarışmacı başına bir araba olacak ödül. Takım başına 5 araba veriyoruz. Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en büyük maddi ödülü" demişti.

Survivor 2023'te 5 araba ödülünün sahibi kırmızı takım oldu
Survivor 2023'te 5 araba ödülünün sahibi kırmızı takım oldu
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Survivor 2023, Osman Can, Aziz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tam 5 araba ödülü! Survivor 2023'te araba ödülünün sahibi kırmızı takım oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tam 5 araba ödülü! Survivor 2023'te araba ödülünün sahibi kırmızı takım oldu - Son Dakika
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