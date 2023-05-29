Tamer Karadağlı'dan Merve Dizdar'ın Cannes'daki sözlerine eleştiri - Son Dakika
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Tamer Karadağlı'dan Merve Dizdar'ın Cannes'daki sözlerine eleştiri

29.05.2023 22:56

Daha önce Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın'ın ödül aldığı sırada konuşmasını keserek gündem olan Tamer Karadağlı, Merve Dizdar'ın Cannes'daki sözleriyle ilgili eleştiride bulundu. Önce Dizdar'ın aldığı ödülden dolayı gurur duyduğunu belirten Karadağlı, ardından, "Kendisi Fransa'nın yıllarca işgal ettiği Cezayir için de aynı şeyleri düşünüyor mu? Cezayirli kız kardeşleri için de geçerli mi söyledikleri?" ifadelerini kullandı.

Cannes'da kazandığı 'en iyi kadın oyuncu' ödülüyle bu başarıya ulaşan ilk Türk kadın olan Merve Dizdar'ın konuşmasındaki ifadelerine Tamer Karadağlı tepki gösterdi.

Önce başarılı oyuncuyu tebrik eden Karadağlı, ardından 'Amaaa...' diye başlayarak bir dizi eleştiride bulundu.

Karadağlı'nın Instagram'da yaptığı paylaşım şöyle:

"Merve Dizdar'ı aldığı ödülden dolayı yürekten kutluyorum. Çok büyük bir başarı. Gerçekten hem bir meslektaşı olarak hem de bir Türk vatandaşı olarak inanılmaz gurur duydum. Göğsüm kabardı. Amaaa...konuşması için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Kendisi Fransanın yıllarca işgal ettiği Cezayir için de aynı şeyleri düşünüyor mu? Cezayirli kızkardeşleri için de geçerlimi söyledikleri? (Çünkü ödülü Fransa'da alıyor) Ya da çocukları zorla dağa kaçırılmış Diyarbakır Anneleri için geçerli mi söyledikleri? Yurtdışında böyle bir ödül alırken onu bu ödüle taşıyan bu ülkenin okulları, bu ülkenin televizyon kanalları. Hele ki en popüler işi TRT'de yayınlanan dizisi. Şimdi en popüler işini devletin kanalında yapıp, milyonların kalbini kazanıp, para kazanıp, sonra yurtdışında böyle önemli bir ödül alıp, devletini, ülkesini ilk fırsatta şikayet etmesi bana doğru gelmiyor... Ama yiğidi öldür, hakkını yeme... Göstermiş olduğu oyunculuk başarısından dolayı kendisini bir kez daha yürekten kutluyorum..."

Tamer Karadağlı, Cannes'da ödül alan Merve Dizdar'ı önce övdü sonra eleştirdi

ÖDÜLÜ BU SÖZLERLE ALDI

Merve Dizdar'ın Fransa'da ödülünü aldığı sırada söylediği ve eleştirildiği sözler şu şekilde: "Bu ödülü kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum."

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Tamer Karadağlı, Merve Dizdar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tamer Karadağlı'dan Merve Dizdar'ın Cannes'daki sözlerine eleştiri - Son Dakika


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