Tan Taşçı'dan ödül törenleriyle ilgili, "Beni aday göstermeyin" çıkışı: Katılmayacağım - Son Dakika
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Tan Taşçı'dan ödül törenleriyle ilgili, "Beni aday göstermeyin" çıkışı: Katılmayacağım

07.06.2023 15:17

Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserlerle adından söz ettiren başarılı şarkıcı Tan Taşçı, istemediği halde ödül törenlerinde aday gösterilmesine tepki gösterdi. Uzun zamandır hiçbir ödül törenine katılmayan ve aday gösterilmek istemeyen şarkıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ödül yapılarını etik bulmamam sebebiyle yıllardır hiç bir ödül törenine katılmadığını ifade etti.

Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserlerle adından söz ettiren başarılı şarkıcı Tan Taşçı, istemediği halde ödül törenlerinde aday gösterilmesine tepki gösterdi.

"AYIP OLUYOR"

Uzun zamandır hiçbir ödül törenine katılmayan ve aday gösterilmek istemeyen şarkıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Ödül yapılarını etik bulmamam sebebiyle yıllardır hiç bir ödül törenine katılmıyor, verilmeye çalışılan ödülleri geri çeviriyorum. Sosyal medya duyurularına katılmamam, defalarca konu ile ilgili açıklamalar yayınlamama rağmen halen ödül törenlerinde aday gösteren kurumlara bir de iletişim ekibim aracılığı ile ulaşıp, adaylığı kabul etmediğimi, geri çekmelerini talep ediyorum. Yine bazı kurumlar bu talebime uymayarak, özel olarak ödül vermek için davet etmeye, aday göstermeye, 'gelirseniz ödül sizin' tavırlarına devam etmekteler… Ayıp oluyor ama! Ödül törenleri, kurumların promosyon stratejileri olup, etik yapıları gereği hayat görüşümle zıt yapılardır. Uzun zamandır katılmadım, katılmayacağım. Anlayışınız için teşekkür ederim."

Tan Taşçı'dan ödül töreni isyanı: Beni aday göstermeyin, katılmayacağım
Tan Taşçı'dan ödül töreni isyanı: Beni aday göstermeyin, katılmayacağım
Tan Taşçı'dan ödül töreni isyanı: Beni aday göstermeyin, katılmayacağım
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Tan Taşçı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tan Taşçı'dan ödül törenleriyle ilgili, 'Beni aday göstermeyin' çıkışı: Katılmayacağım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tan Taşçı'dan ödül törenleriyle ilgili, "Beni aday göstermeyin" çıkışı: Katılmayacağım - Son Dakika
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