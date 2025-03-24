Tanyeli'nin acılı eşinden yürek yakan paylaşım - Son Dakika
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Tanyeli'nin acılı eşinden yürek yakan paylaşım

Tanyeli\'nin acılı eşinden yürek yakan paylaşım

Pankreas kanseriyle mücadele eden ve 54 yaşında hayatını kaybeden ünlü oryantal Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli, sosyal medya üzerinden duygusal bir paylaşım yaptı. Hastalığı boyunca eşini yalnız bırakmayan Sünneli, eşinin mezarına ziyarette bulunarak, 'Bugün toprağına eğilip seslendim sana, belki beni duyar kalkarsın' notunu düştü.

24.03.2025 08:42
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Seneler önce yurt dışına taşınan Tanyeli, 2023 yılında Türkiye'ye mide ameliyatı olmak için dönmüştü. Tanyeli, ameliyattan sonra istediği görüntüye kavuştu fakat acı gerçeği tesadüfen öğrenmişti oldu. Bir dönem kilolularını dert eden Tanyeli eski formuna kavuşmanın mutluluğunu yaşarken aldığı kötü haberle yıkılmıştı. Tanyeli sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurmuş ve pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti. Uzun süredir kanserle mücadele eden Tanyeli 17 Mart'ta 54 yaşında hayata veda etti. Ünlü ismin sağlık durumu son günlerde ağırlaşmış ve tedavi gördüğü hastanede entübe edilmişti. Tanyeli'nin vefatı, sevenlerini ve yakınlarını derin bir üzüntüye boğdu.

Tanyeli'nin cenazesi, Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü oryantalin vasiyeti üzerine, 2015 yılında kendisi gibi kansere yenik düşen annesi, Yeşilçam'ın efsanevi yıldızı Dolgan Sezer'in yanına, Bodrum'daki Aile Mezarlığı'na defnedildi.

TANYELİ'NİN EŞİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Tanyeli'nin eşi, İlker Sünneli, eşinin vefatının ardından sosyal medyadan duygusal bir paylaşımda bulundu. Sünneli, Bodrum'da annesinin yanına defnedilen Tanyeli'nin mezarını ziyaret etti ve bu anı takipçileriyle paylaştı. Sunneli paylaşımına, "Bugün toprağa eğilip seslendim sana, belki beni duyar kalkarsın diye" notunu düştü.

Tanyeli'nin acılı eşinden yürek yakan paylaşım

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Son Dakika Magazin Tanyeli'nin acılı eşinden yürek yakan paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 34ts6665:
    Biraz da acıyı içlnde yaşamalı insan. Her duygu sosyal medayada paylaşılmamalıı. Anlamını yitiriyor 37 3 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Bize ne kardeşim ya! Her b.ku yazmak zorunda mısınız? 20 13 Yanıtla
  • Selim Tatar:
    Allah sabır versin 7 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tanyeli'nin acılı eşinden yürek yakan paylaşım - Son Dakika
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