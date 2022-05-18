Tarkan'ın acı günü! Sosyal medyadan açıkladı: Cem Dermanlı'yı kaybettik - Son Dakika
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Tarkan'ın acı günü! Sosyal medyadan açıkladı: Cem Dermanlı'yı kaybettik

18.05.2022 21:44
Tarkan'ın acı günü! Sosyal medyadan açıkladı: Cem Dermanlı'yı kaybettik

Tarkan, kariyerinin ilk yıllarından bu yana yanında olan sahne amiri Cem Dermanlı'nın yaşamını yitirdiğini duygusal bir paylaşımla duyurdu. Ünlü sanatçı paylaşımında, "Ne kadar üzüldüğümü, sarsıldığımı kelimelerle tarif etmek zor. Çok özleyeceğim kendisini. Her konserde gözlerim arayacak onu. ve biliyorum kalbimdeki yeri hiç dolmayacak." ifadelerini kullandı.

Ailesiyle mutlu bir yaşantısı olan şarkıcı Tarkan, öğle saatlerinde aldığı acı haberle yıkıldı. Tarkan, müzik yolculuğuna başladığı ilk günden bu yana yanında olan Cem Dermanlı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Tarkan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"20'li yaşlarımın, kariyerimin başlarından beri birlikte çalıştığım, her konserimde yanımda olan, çok sevdiğim bir abimi, Cem Dermanlı'yı kaybettik. Ne kadar üzüldüğümü, sarsıldığımı kelimelerle tarif etmek zor. Çok özleyeceğim kendisini. Her konserde gözlerim arayacak onu. ve biliyorum kalbimdeki yeri hiç dolmayacak.

"KALBİMDE DAİMA YAŞAYACAKSIN"

Işıklar, nurlar içinde uyu Cem abi… Çok sevdik biz seni ve bil ki hiç unutulmayacaksın. Kalbimizde daima yaşayacaksın Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim…"

Tarkan acı haberi sosyal medyadan duyurdu: Cem Dermanlı'yı kaybettik
Tarkan acı haberi sosyal medyadan duyurdu: Cem Dermanlı'yı kaybettik
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Kaynak: Snob Magazin

Tarkan, Müzik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tarkan'ın acı günü! Sosyal medyadan açıkladı: Cem Dermanlı'yı kaybettik - Son Dakika


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