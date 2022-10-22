Gökhan Özoğuz, lenfoma tedavisi gören kardeşi hakkında konuştu: İddia edilecek bir şey değil ama 3. aşıyı olduktan sonra aşırı agresifleşti

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Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz'un lenfoma tedavisi gördüğü ortaya çıkmıştı. Tedavi sürecini gözlerden uzak bir şekilde geçiren Özoğuz'un kardeşi Gökhan Özoğuz, önceki akşam katıldığı etkinlikte sessizliğini bozdu.

"HAKAN İYİ, SIKINTI YOK"

Bandırma Füze Kulübü'nün galasına katılan Gökhan Özoğuz, kardeşinin sağlık durumuyla ilgili "Hakan iyi…. Zaten 10 senedir hep böyle bir hastalığı vardı. Bunun değişik bir türüydü. 10 senedir hiçbir hareketlilik yoktu. İddia edilecek bir şey değil ama 3. aşıyı olduktan 2 ay sonra aşırı agresif bir forma geçti. Tedaviye başladı, sıkıntısı yok. Sadece tedavi olacak bitecek inşallah, öyle umuyorum" dedi.

HAKAN ÖZOĞUZ'UN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Hakan Özoğuz'un sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri aktaran gazeteci Arif Hür, "Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz'un sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği konuşuluyor. Özoğuz, aile fertlerinin ve sevenlerinin büyük desteğiyle bu hastalığı atlatmaya çok yakın. Doktorundan onay çıktığı takdirde de hayranlarını sahnelerde coşturmaya kaldığı yerden devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.