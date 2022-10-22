Gökhan Özoğuz, lenfoma tedavisi gören kardeşi hakkında konuştu: İddia edilecek bir şey değil ama 3. aşıyı olduktan sonra aşırı agresifleşti - Son Dakika
Üye Girişi

Gökhan Özoğuz, lenfoma tedavisi gören kardeşi hakkında konuştu: İddia edilecek bir şey değil ama 3. aşıyı olduktan sonra aşırı agresifleşti

22.10.2022 13:48

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, katıldığı davette bir süredir lenfoma tedavisi gören kardeşi Hakan Özoğuz'un sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, kardeşinin 10 yıldır bazı hastalıklarla mücadele ettiğini ve 3. aşıyı olduktan sonra hastalığın aşırı agresif bir forma geçtiğini söyledi.

Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz'un lenfoma tedavisi gördüğü ortaya çıkmıştı. Tedavi sürecini gözlerden uzak bir şekilde geçiren Özoğuz'un kardeşi Gökhan Özoğuz, önceki akşam katıldığı etkinlikte sessizliğini bozdu.

"HAKAN İYİ, SIKINTI YOK"

Bandırma Füze Kulübü'nün galasına katılan Gökhan Özoğuz, kardeşinin sağlık durumuyla ilgili "Hakan iyi…. Zaten 10 senedir hep böyle bir hastalığı vardı. Bunun değişik bir türüydü. 10 senedir hiçbir hareketlilik yoktu. İddia edilecek bir şey değil ama 3. aşıyı olduktan 2 ay sonra aşırı agresif bir forma geçti. Tedaviye başladı, sıkıntısı yok. Sadece tedavi olacak bitecek inşallah, öyle umuyorum" dedi.

Gökhan Özoğuz, lenfoma tedavisi gören kardeşi hakkında konuştu: Tedaviye başlandı, sıkıntısı yok

HAKAN ÖZOĞUZ'UN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Hakan Özoğuz'un sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri aktaran gazeteci Arif Hür, "Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz'un sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği konuşuluyor. Özoğuz, aile fertlerinin ve sevenlerinin büyük desteğiyle bu hastalığı atlatmaya çok yakın. Doktorundan onay çıktığı takdirde de hayranlarını sahnelerde coşturmaya kaldığı yerden devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.

Gökhan Özoğuz, lenfoma tedavisi gören kardeşi hakkında konuştu: Tedaviye başlandı, sıkıntısı yok
Gökhan Özoğuz, lenfoma tedavisi gören kardeşi hakkında konuştu: Tedaviye başlandı, sıkıntısı yok
Kaynak: Snob Magazin
YORUMLAR
500
Cumhuriyet Kupası'nda 2'nci günün maçları tamamlandı Cumhuriyet Kupası'nda 2'nci günün maçları tamamlandı Basketbolcular sevimli dostlarla moral depoladı Basketbolcular sevimli dostlarla moral depoladı

Gökhan Özoğuz, basketbol, Athena, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gökhan Özoğuz, lenfoma tedavisi gören kardeşi hakkında konuştu: İddia edilecek bir şey değil ama 3. aşıyı olduktan sonra aşırı agresifleşti - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
12:58 Bursa'da ev eşyası satan mağazanın açılışında izdiham yaşandı! Camların kırıldığı hengamede polisten müdahale geldi
12:35 Gökhan Özoğuz, lenfoma tedavisi gören kardeşi hakkında konuştu: İddia edilecek bir şey değil ama 3. aşıyı olduktan sonra aşırı agresifleşti
12:35 Hafsanur Sancaktutan, Dünyayla Benim Aramda dizisindeki cinsel içerikli sahnesiyle ilgili konuştu
12:21 Yeni yılda işveren sigorta priminin yüzde 58 artması durumunda asgari ücretin 8 bin 690 TL olacağı tahmin ediliyor
12:04 Duy Beni dizisinin genç yıldızı Sümeyye Aydoğan, süper mini elbiseli pozuyla beğeni topladı
11:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahnede anonslarını yapan Orhan Karakurt danışman oldu, Erdoğan'a teşekkür etti
11:30 Yunanistan'ın terör kampı Lavrion'da eğitim alan PKK'lı terörist, İstanbul'da yakalandı! Üzerinden PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ın notları çıktı
11:13 Hazar Ergüçlü, savunmasında "Gülşen olmanın cezasını çekiyorum" diyen Gülşen'e destek oldu: Kendin olmanın hep bir cezası var burada
11:08 Mehmet Ali Çelebi'nin annesi, oğlunun AK Parti'ye katılmasını sevinçle karşıladı: Milli cepheye geçtiği için çok onurlandım, gururlandım
10:56 Sinop'ta "yok artık" dedirten dolandırıcılık! Emlakçı, aynı evi 14 farklı kişiye kiralamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2022 13:52:43. #1.11#
SON DAKİKA: Gökhan Özoğuz, lenfoma tedavisi gören kardeşi hakkında konuştu: İddia edilecek bir şey değil ama 3. aşıyı olduktan sonra aşırı agresifleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement