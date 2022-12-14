Tedbir kararı konan Neşet Ertaş filminin yapımcısı Mustafa Uslu verilen karara isyan etti: Zorba gibi gösterildim, yasa dışı hiçbir olay yok - Son Dakika
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Tedbir kararı konan Neşet Ertaş filminin yapımcısı Mustafa Uslu verilen karara isyan etti: Zorba gibi gösterildim, yasa dışı hiçbir olay yok

15.12.2022 15:13

23 Aralık'ta vizyona girmesi beklenen, "Garip Bülbül Neşet Ertaş" filmine Ertaş'ın ailesinin şikayeti sonrası mahkeme tarafından tedbir kararı konuldu. Filmin yapımcısı Mustafa Uslu, verilen karara tepki göstererek, "Bu 5 yıllık bir proje ve tam 17 bin kişi emek verdi buna. Ben hak hukuk tanımaz bir zorba gibi gösteriliyorum. İddia edildiği gibi hiçbir yasa dışı olay yok" dedi.

5 Eylül 2012'de vefat eden Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden Neşet Ertaş'ın hayatını konu alan 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filmine dair tartışmalar sürüyor. Mahkemelik olan filme dün akşam tedbir kararı konuldu. Filmin yapımcısı Mustafa Uslu Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında açıklamalar yaptı.

"FİLMDE YASA DIŞI OLAY YOK"

Filmin yapımcısı Mustafa Uslu, 'kişilik haklarını ihlal ettiği' iddiasıyla filmin mahkemeye taşınmasına ve sanatçının ailesinin iddialarına ve filmde tedbir konulması kararıyla ilgili konuşan Uslu, şunları söyledi: "Maalesef talihsiz olaylar yaşıyoruz. İçim kan ağlıyor ama bu ülkeye bu filmi kazandırdığım için gurur duyuyorum, pişman değilim. Bu 5 yıllık bir proje ve tam 17 bin kişi emek verdi buna. Bu filmde sadece Neşet Ertaş değil, Neşet Ertaş'ı anlatırken abdallık kültürünü de anlatıyorum. Onların hayata yaşadıkları acıları, dışlanmalarını. Bu filmde iddia edildiği gibi hiçbir yasa dışı olay yok. Engellenebilecek bir konu yok."

Mustafa Uslu, tedbir kararı konan Neşet Ertaş filmi hakkında konuştu: Zorba gibi gösterildim, üst mahkemeye başvuracağım

"AİLENİN TALEBİNİ REDDETTİM"

"Aile ile biz her konuda anlaştık, benden son bir talepleri oldu. Prof. Dr. Erol Parlak'ın bu projeden uzaklaştırılmasıydı o talep. Ben de "Neşet Ertaş'a yakışır bir film çekmek istiyorsak bunu Erol Parlak ile yapmalıyız" dedim. Bu talebi reddettim, çünkü yola Erol Hoca ile çıkmıştım, mesleğime ihanet edip birini yolda bırakamazdım. Öyle yapsaydım, sadece onların istediği gibi bir film çıkardı. Biz Büyük Usta Neşet Ertaş'ı asla incitecek bir şey yapmadık. Ona yakışan bir film yaptık."

Mustafa Uslu, tedbir kararı konan Neşet Ertaş filmi hakkında konuştu: Zorba gibi gösterildim, üst mahkemeye başvuracağım

"ZORBA GİBİ GÖSTERİLDİM, ÜST MAHKEMEYE İTİRAZIMI YAPACAĞIZ"

Sözlerine "Ben zaten bu kitabın haklarını almıştım, aileyle görüşme nedenim de gönülleri almak istememdi" diye devam eden Uslu, "Ben hak hukuk tanımaz bir zorba gibi gösteriliyorum. Alınan mahkeme kararı ile filme tedbir konuldu. Yani filmimiz bugün itibariyle sansüre uğradı. İçimi acıtan şu, benim yaptım filmlere 22 milyon kişi gitti, 22 milyonun kalbine dokundum. Keşke filmimiz izlenseydi keşke bilirkişiler, teknik kurullar tarafından izlense ondan sonra bu karar verilseydi. Filmimiz izlenmedi, delillerimiz yok sayıldı. Yargı ve hukuka saygımız sonsuz, adaletimiz karşısında boynumuz kıldan ince ama bir üst mahkemeye bunun itirazını hemen yapacağız. Zaten elimizde bu filmin incelenmeden, bilirkişilere gösterilmeden tedbir kararı verilmeyeceğine dair bir üst mahkeme kararı var. Bunun sansür olabileceğine dair elimizde üst mahkeme kararı var" ifadelerini kullandı.

Mustafa Uslu, tedbir kararı konan Neşet Ertaş filmi hakkında konuştu: Zorba gibi gösterildim, üst mahkemeye başvuracağım
Ailesinden izin almadan film çekmişlerdi! Mahkemeden Neşet Ertaş filminin yayınlanmasına yasak getirildi
Kaynak: İHA
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Hilal Özdemir, Neşet Ertaş, Aralık, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tedbir kararı konan Neşet Ertaş filminin yapımcısı Mustafa Uslu verilen karara isyan etti: Zorba gibi gösterildim, yasa dışı hiçbir olay yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tedbir kararı konan Neşet Ertaş filminin yapımcısı Mustafa Uslu verilen karara isyan etti: Zorba gibi gösterildim, yasa dışı hiçbir olay yok - Son Dakika
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