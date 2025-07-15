Teknede sarmaş dolaş! Icardi ve Suárez\'den aşk dolu paylaşım

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sezonun sona ermesiyle birlikte rotasını tatil planlarına çevirdi. Şampiyonluk kutlamalarının ardından soluğu sevgilisi China Suarez ile birlikte tatilde alan Icardi, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atıyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yapılan şampiyonluk etkinliklerine katılan çift, kutlamaların hemen ardından İspanya'ya geçti. Ünlü çiftin tercih ettiği tatil rotası ise gözde destinasyonlardan İbiza oldu. Burada gözlerden uzak, romantik bir tekne turuyla baş başa vakit geçiren ikili, kısa süren İspanya kaçamağının ardından Türkiye'ye dönüş yaptı.

İstanbul'a dönen Icardi ve Suarez, bu kez Boğaz'ın serin sularında görüntülendi. Sıcak havayı fırsat bilen çift, bir kez daha tekne turuna çıktı. Icardi, Boğaz'da yüzdüğü anları sosyal medya hesabından paylaşırken, Suarez'in objektifine yansıyan kareler takipçilerinden büyük beğeni topladı.

İkilinin hem yurt dışı hem de İstanbul'daki tatil görüntüleri, magazin gündeminde geniş yer buldu. Uyumları ve birlikte geçirdikleri keyifli anlarla dikkat çeken çift, adeta düşman çatlattı.