Fatih Terim 69 Yaşına Bastı! Kızından Duygusal Doğum Günü Paylaşımı

Teknik direktör Fatih Terim 69 yaşına girdi. Kızı Merve Terim babasıyla olan fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutladı.

İşte Merve Terim'in o duygusal paylaşımı…

"Baba diyardır, Ocaktır baba, gönlü gök gibidir, yüreği senin için çarpan bir sırttır baba. Kapıdır baba. Darda Kaldığında yüz sürebileceğin bir eşiktir. Gözyaşlarını omuzunda dindirebileceğin, dizine başını huzurla bırakabileceğin güvenilir bir limandır baba. Baba yardır ve ilk sevdadır, iyi ki doğdun ilk sevdam"

Öte yandan Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in 69. yaş gününü sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir videoyla kutladı.

Kısa sürede binlerce taraftarın ilgi gösterdiği video, "Bugün, kulübümüze futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet etmiş efsanemiz Fatih Terim'in doğum günü! Nice mutlu yıllara İmparator" açıklamasıyla yayınlandı.