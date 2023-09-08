Teşkilat dizisine taze kan! Çetin Bozkurt, Ceyhun Mengiroğlu ve İlker Kızmaz kadroda - Son Dakika

Teşkilat dizisine taze kan! Çetin Bozkurt, Ceyhun Mengiroğlu ve İlker Kızmaz kadroda

Teşkilat dizisine taze kan! Çetin Bozkurt, Ceyhun Mengiroğlu ve İlker Kızmaz kadroda
Son Güncelleme: 08.09.2023 10:07

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Teşkilat'ın kadrosuna 3 yeni oyuncu daha dahil oldu. Deniz Baysal'ın veda ettiği dizinin kadın başrol oyuncusu Aybüke Pusat olurken Çetin Bozkurt, Ceyhun Mengiroğlu ve İlker Kızmaz da kadroya dahil oldu.

Yeni sezonu büyük bir merakla beklenen Teşkilat dizisinin kadrosu genişliyor. Deniz Baysal'ın ayrıldığı diziye Aybüke Pusat'tan sonra Çetin Bozkurt, Ceyhun Mengiroğlu ve İlker Kızmaz da dahil oldu.

ÜNLÜ İSİMLER KADRODA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Murat Yıldırım, Yunus Emre Yıldırımer ve Serdar Yeğin'in yer kadrosunda yer aldığı diziye daha önce Aybüke Pusat, Sarp Levendoğlu, Selin Genç ve Tuğçe Açıkgöz dahil oldu. Diziye son olarak Cengiz Bozkurt, Ceyhun Mengiroğlu ve İlker Kızmaz katıldı. Bozkurt dizide Çetin'e, Mengiroğlu "Yakışlı" lakaplı Cihangir'e Kızmaz da Gökhan karakterine hayat verecek.

ROLLER BELLİ OLDU

Ceyhun Mengiroğlu'nun hayat vereceği Cihangir, Neslihan'ın (Aybüke Pusat) kardeşidir, babası Çetin'in karşı çıkmasına rağmen istihbaratçı olmuştur. Dizide Neslihan'ın nişanlısı Gökhan'ı İlker Kızmaz oynayacak. Kızmaz, Birleşmiş Milletler İstanbul ofisinde direktör olarak çalışmaktadır.

Teşkilat dizisine taze kan! Çetin Bozkurt, Ceyhun Mengiroğlu ve İlker Kızmaz kadroda
Teşkilat dizisine taze kan! Çetin Bozkurt, Ceyhun Mengiroğlu ve İlker Kızmaz kadroda
Teşkilat dizisine taze kan! Çetin Bozkurt, Ceyhun Mengiroğlu ve İlker Kızmaz kadroda

Teşkilat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Teşkilat dizisine taze kan! Çetin Bozkurt, Ceyhun Mengiroğlu ve İlker Kızmaz kadroda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Teşkilat dizisine taze kan! Çetin Bozkurt, Ceyhun Mengiroğlu ve İlker Kızmaz kadroda - Son Dakika
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