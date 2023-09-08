Teşkilat dizisine taze kan! Çetin Bozkurt, Ceyhun Mengiroğlu ve İlker Kızmaz kadroda

Yeni sezonu büyük bir merakla beklenen Teşkilat dizisinin kadrosu genişliyor. Deniz Baysal'ın ayrıldığı diziye Aybüke Pusat'tan sonra Çetin Bozkurt, Ceyhun Mengiroğlu ve İlker Kızmaz da dahil oldu.

ÜNLÜ İSİMLER KADRODA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Murat Yıldırım, Yunus Emre Yıldırımer ve Serdar Yeğin'in yer kadrosunda yer aldığı diziye daha önce Aybüke Pusat, Sarp Levendoğlu, Selin Genç ve Tuğçe Açıkgöz dahil oldu. Diziye son olarak Cengiz Bozkurt, Ceyhun Mengiroğlu ve İlker Kızmaz katıldı. Bozkurt dizide Çetin'e, Mengiroğlu "Yakışlı" lakaplı Cihangir'e Kızmaz da Gökhan karakterine hayat verecek.

ROLLER BELLİ OLDU

Ceyhun Mengiroğlu'nun hayat vereceği Cihangir, Neslihan'ın (Aybüke Pusat) kardeşidir, babası Çetin'in karşı çıkmasına rağmen istihbaratçı olmuştur. Dizide Neslihan'ın nişanlısı Gökhan'ı İlker Kızmaz oynayacak. Kızmaz, Birleşmiş Milletler İstanbul ofisinde direktör olarak çalışmaktadır.