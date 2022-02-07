Teşkilat'ta dün neler oldu?

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elçi'nin ölümüyle birlikte bir darbe daha alan Yıldırım büyük bir vurgun yapmanın peşine düşer. Nemesis'in ilk adımı için uygulamaya koyduğu plan tüm Türkiye'yi derinden etkileyecek olaylar silsilesinin de başlangıcı olur.

Ekip, Yıldırım'ın planının ne olduğunu öğrenmek için yaptığı operasyonda daha önce hiç bilmedikleri yeni bir gerçekle yüzleşir. Bu yüzleşme birçok sorunla birlikte yeni planları ortaya çıkarır.

Diğer yanda Halit, kızı ile ilgili yeni bilgilere ulaşır. Bu yeni bilgiler ışığında Halit, Yıldırım'ı hiç beklemediği bir yerden vurur.

Nemesis'in ortaya çıkışıyla beraber Serdar ve Zehra ölümün eşiğindeyken Serdar için beklenmedik yeni sürprizler ortaya çıkar.