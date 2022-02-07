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Teşkilat'ta dün neler oldu? - Son Dakika

Teşkilat'ta dün neler oldu?

07.02.2022 08:25
Teşkilat'ta dün neler oldu?

TRT1'in sevilen dizileri arasında yer alan Teşkilat'ta dün heyecanlı sahneler yaşandı. Elçi'nin ölümüyle birlikte bir darbe daha alan Yıldırım büyük bir vurgun yapmanın peşine düşer. Nemesis'in ilk adımı için uygulamaya koyduğu plan tüm Türkiye'yi derinden etkileyecek olaylar silsilesinin de başlangıcı olur.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elçi'nin ölümüyle birlikte bir darbe daha alan Yıldırım büyük bir vurgun yapmanın peşine düşer. Nemesis'in ilk adımı için uygulamaya koyduğu plan tüm Türkiye'yi derinden etkileyecek olaylar silsilesinin de başlangıcı olur.

Teşkilat'ta dün neler oldu?

Ekip, Yıldırım'ın planının ne olduğunu öğrenmek için yaptığı operasyonda daha önce hiç bilmedikleri yeni bir gerçekle yüzleşir. Bu yüzleşme birçok sorunla birlikte yeni planları ortaya çıkarır.

Teşkilat'ta dün neler oldu?

Diğer yanda Halit, kızı ile ilgili yeni bilgilere ulaşır. Bu yeni bilgiler ışığında Halit, Yıldırım'ı hiç beklemediği bir yerden vurur.

Teşkilat'ta dün neler oldu?

Nemesis'in ortaya çıkışıyla beraber Serdar ve Zehra ölümün eşiğindeyken Serdar için beklenmedik yeni sürprizler ortaya çıkar.

Teşkilat'ta dün neler oldu?
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Çağlar Ertuğrul, Teşkilat, Trt 1, Trt, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Teşkilat'ta dün neler oldu? - Son Dakika Magazin


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