Tolga Karel\'den Ayşe Barım itirafı: FETÖ çöktü, Ayşe Barım yayıldı

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Rekabet Kurumu'nun başlattığı menajer tekelleşmesi soruşturmasına Tolga Karel'den şaşırtan bir yorum geldi.

Kariyerinin zirvesindeyken sektörü bırakan Tolga Karel, apar topar ABD'ye yerleşmişti. Sabah'ın haberine göre, Tolga Karel, Ayşe Barım ve sektördeki tekelleşmeyle ilgili konuştu.

Tolga Karel'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Benim sektörü bırakmamın, uzaklaşmak istememin nedeni Sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevgim, muhabbetim ve sadakatimdir.

"İKİ GRUPTAN BİRİ FETÖ, DİĞERİ AYŞE BARIM"

Ayşe Barım olayını şöyle algılamak lazım, yıl 2015, 15 Temmuz darbe girişiminden önce sektörde iki tane yapılanma vardı, düşünceleri ters olan iki grup vardı. Bunlardan bir tanesi FETÖ'cülerdi, diğer taraf ise yurt dışı sermayesinin desteklediği Ayşe Barım ve onun cemaatiydi.

Biz 2015 yılında Kod Adı Koz diye bir film yaptık. Bu filmi yapanlar ve oynayanlar Cumhurbaşkanımıza olan sevgimizden dolayı kalbimizi, yüreğimizi koyduk. Devletin içine sızmış Fetullahçı örgütün bütün açıklarını ortaya çıkaran bir filmdi.

"KARİYERİMİZİN BİTECEĞİNİ BİLİYORDUK"

Bu film vizyona girdikten sonra kariyerimizin biteceğini biliyorduk. Sektörden uzaklaşmamız gerektiğini biliyorduk. Bu filmde oynamak demek kafamıza kurşun sıkmak gibiydi, intihar et ek gibi bir şeydi. Ben bu işin içinde olmak istedim çünkü bir tarafta devlet elden gidiyordu. Bir taraftan da Cumhurbaşkanımız yalnızlaştırılmıştı. Ona olan sevgimden dolayı kariyerimin biteceğini bile bile ben bu filmde olmak istedim. Ben iddia ediyorum ki; bu filmden sonra darbe girişimi öne alındı. Sonbahar gibi planlıyorlardı, temmuz ayına çekerek hazırlıksız bir şekilde yapmak zorunda kaldılar. Bence FETÖ'cülerin başarısız olmasında etkili olan bir film oldu, kendimle gurur duyuyorum.

"GEÇ KALINMIŞ BİR OPERASYON"

Başında da söylediğim gibi sektörde iki taraf vardı." diyerek analizini sürdüren Karel, "Biri Fetullahçılar diğeri Ayşe Barım. Bunu herkes biliyor neden dillendirmiyorlar anlamıyorum. Fetullah Gülen terör örgütü çökertildi, sektörde de çöktü. Meydan diğer yapıya kaldı. Ben o nedenle geç kalınmış bir operasyon diyorum.

Yurt dışından fonlanan Ayşe Barım tarafı yayıldı. Ortaya çıkmış olmasından memnunum. Ben vatan sevgisi ile dolu bir adamım. Bu filmden sonra sektöre dönen, dizilerde filmlerde oynayanlar oldu. Ama ben dönmek istemedim.

Cumhurbaşkanımız ile ilgili sözlerimden dolayı bana yalakalık yapıyor diyenler olacaktır. Benim cumhurbaşkanımız ile bir kare fotoğrafımı bulsunlar kendimi keserim.