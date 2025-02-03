Tolga Karel'den Ayşe Barım itirafı: FETÖ çöktü, Ayşe Barım yayıldı - Son Dakika
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Tolga Karel'den Ayşe Barım itirafı: FETÖ çöktü, Ayşe Barım yayıldı

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Ünlü oyuncu Tolga Karel, Ayşe Barım ve sektördeki tekelleşme hakkında konuştu. 2015 yılında çekilen 'Kod Adı Koz' filmi nedeniyle kariyerlerinin biteceğini bildiklerini belirten Karel, ''FETÖ çöktü, Ayşe Barım yayıldı'' dedi.

03.02.2025 12:15
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Rekabet Kurumu'nun başlattığı menajer tekelleşmesi soruşturmasına Tolga Karel'den şaşırtan bir yorum geldi.

Kariyerinin zirvesindeyken sektörü bırakan Tolga Karel, apar topar ABD'ye yerleşmişti. Sabah'ın haberine göre, Tolga Karel, Ayşe Barım ve sektördeki tekelleşmeyle ilgili konuştu.

Tolga Karel'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Benim sektörü bırakmamın, uzaklaşmak istememin nedeni Sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevgim, muhabbetim ve sadakatimdir.

"İKİ GRUPTAN BİRİ FETÖ, DİĞERİ AYŞE BARIM"

Ayşe Barım olayını şöyle algılamak lazım, yıl 2015, 15 Temmuz darbe girişiminden önce sektörde iki tane yapılanma vardı, düşünceleri ters olan iki grup vardı. Bunlardan bir tanesi FETÖ'cülerdi, diğer taraf ise yurt dışı sermayesinin desteklediği Ayşe Barım ve onun cemaatiydi.

Biz 2015 yılında Kod Adı Koz diye bir film yaptık. Bu filmi yapanlar ve oynayanlar Cumhurbaşkanımıza olan sevgimizden dolayı kalbimizi, yüreğimizi koyduk. Devletin içine sızmış Fetullahçı örgütün bütün açıklarını ortaya çıkaran bir filmdi.

"KARİYERİMİZİN BİTECEĞİNİ BİLİYORDUK"

Bu film vizyona girdikten sonra kariyerimizin biteceğini biliyorduk. Sektörden uzaklaşmamız gerektiğini biliyorduk. Bu filmde oynamak demek kafamıza kurşun sıkmak gibiydi, intihar et ek gibi bir şeydi. Ben bu işin içinde olmak istedim çünkü bir tarafta devlet elden gidiyordu. Bir taraftan da Cumhurbaşkanımız yalnızlaştırılmıştı. Ona olan sevgimden dolayı kariyerimin biteceğini bile bile ben bu filmde olmak istedim. Ben iddia ediyorum ki; bu filmden sonra darbe girişimi öne alındı. Sonbahar gibi planlıyorlardı, temmuz ayına çekerek hazırlıksız bir şekilde yapmak zorunda kaldılar. Bence FETÖ'cülerin başarısız olmasında etkili olan bir film oldu, kendimle gurur duyuyorum.

"GEÇ KALINMIŞ BİR OPERASYON"

Başında da söylediğim gibi sektörde iki taraf vardı." diyerek analizini sürdüren Karel, "Biri Fetullahçılar diğeri Ayşe Barım. Bunu herkes biliyor neden dillendirmiyorlar anlamıyorum. Fetullah Gülen terör örgütü çökertildi, sektörde de çöktü. Meydan diğer yapıya kaldı. Ben o nedenle geç kalınmış bir operasyon diyorum.

Yurt dışından fonlanan Ayşe Barım tarafı yayıldı. Ortaya çıkmış olmasından memnunum. Ben vatan sevgisi ile dolu bir adamım. Bu filmden sonra sektöre dönen, dizilerde filmlerde oynayanlar oldu. Ama ben dönmek istemedim.

Cumhurbaşkanımız ile ilgili sözlerimden dolayı bana yalakalık yapıyor diyenler olacaktır. Benim cumhurbaşkanımız ile bir kare fotoğrafımı bulsunlar kendimi keserim.

Tolga Karel\'den Ayşe Barım itirafı: FETÖ çöktü, Ayşe Barım yayıldı

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Son Dakika Magazin Tolga Karel'den Ayşe Barım itirafı: FETÖ çöktü, Ayşe Barım yayıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Çelikk:
    Tolga kaşınma 6 43 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    sus sen yaprak dokumunde aileyi bitirdin ziplamadigin kalmadi:) 8 25 Yanıtla
  • atakan oskay:
    Adama sorarlar, yavşak sen niye Amerika'ya kaçtın diye... 9 21 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    eline yüreğine sağlık Tolga, vatan hainleri çeşit çeşit bak şimdi yorumlarda dahi çatlayan vatan hainlerini girebilirsin 26 1 Yanıtla
  • 6490203:
    cidden böyle söyleyik mi ki, filmden dolayı fetö erken darbe girişimi yapmış 1 2 Yanıtla
  • HALK OZANI AŞIK CEMŞİT:
    mavi gözlü sarışın çocuk yobaz dinazorları delirtmiş kendi kuyruklarını ısırıyorlar :) 1 0 Yanıtla
  • Eray B.:
    şu sugo uygulamasının reklamlarından dolayı sizi heryere ama heryere şikayet edeceğim. video görüntü kaydı aldım , birazdan cimer sahil heryere atıyorum şikayeti , yeter artık ne ahlaksız bir haber portalısınız yahu ! 0 1 Yanıtla
  • Yasin KIRBOĞA:
    sen nasıl bir vatansever sin düşmanımız olan Amerika da ne işin var omurgasız 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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