Tom Cruise'un kızı Suri, göbek piercingiyle New York'ta gündem oldu - Son Dakika
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Tom Cruise'un kızı Suri, göbek piercingiyle New York'ta gündem oldu

Tom Cruise\'un kızı Suri, göbek piercingiyle New York\'ta gündem oldu
12.07.2025 15:27
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Tom Cruise ve Katie Holmes'un 19 yaşındaki kızı Suri Cruise, New York sokaklarında yeni göbek piercingiyle görüntülendi. Antik Mısır'dan günümüze popülerliğini koruyan göbek piercingi, ünlüler arasında da yaygın. Suri, rahat tarzı ve annesinden ilham alan stilini sergileyerek dikkat çekti.

Suri Cruise, Tom Cruise ve Katie Holmes'un 19 yaşındaki kızı, New York sokaklarında yeni göbek piercingiyle objektiflere yakalandı. Yaz tatilinde rahat bir tarzı tercih eden Suri, beyaz bir kısa atlet giyerek göbek piercingini sergiledi.

Göbek piercingi (navel piercing) ilk olarak Antik Mısır döneminde ortaya çıktı ve özellikle 1990'lı yıllarda Britney Spears sayesinde popüler oldu. Genelde göbeğin üst kısmındaki deri kıvrımına yapılır ve iyileşme süreci 6 ila 12 ay arasında değişebilir. Miley Cyrus, Dua Lipa, Addison Rae ve Vanessa Hudgens gibi ünlüler de bu piercinge sahip.

Suri, rahat stilini diz altı gri eşofman altı ve siyah Mary Jane tarzı ayakkabılarla tamamladı. Annesi Katie Holmes'un da sıklıkla bu tarz ayakkabılar giymesi, Suri'nin stilini annesinden ilham aldığını gösteriyor. Genç yıldız, saçlarını açık bırakmış ve elinde yalnızca cep telefonuyla yürürken görüntülendi.

Hafta boyunca farklı kıyafet tercihleriyle de dikkat çeken Suri, kısa süre önce gümüş renkli asimetrik bir üst ve lacivert tayt ile spor bir görünüm sergilemişti. Ayrıca metroyla seyahat ederken ve tek başına spor salonuna giderken de kameralara yansıdı.

Suri, ünlü LaGuardia Sanat Lisesi'nden mezun olduktan sonra geçen sonbaharda Carnegie Mellon Üniversitesi'ne başladı. Bu okul, Al Pacino, Jennifer Aniston ve Timothee Chalamet gibi isimlerin de mezunu olduğu prestijli bir sanat okuludur. Suri'nin moda eğitimi almayı planladığı söyleniyor.

Katie Holmes'un yakın çevresine göre, Suri olgun ve zeki bir genç kadın olarak tanımlanıyor. Yakın arkadaşlarıyla sağlam bağlar kurmuş ve kendi yolunu çizmek konusunda oldukça kararlı.

Annesi Katie, kızının evden ayrılmasıyla duygusal anlar yaşasa da onunla gurur duyuyor. 2005 yılında Tom Cruise ile ilişkiye başlayan Holmes, sadece yedi hafta içinde nişanlanmış ve 2006 yılında İtalya'da evlenmişti. Suri de o yıl dünyaya geldi. Ancak Katie, 2012 yılında Scientology inancı nedeniyle endişelenerek Tom'dan boşandı. Boşanmanın ardından Suri'nin tam velayetini aldı.

Tom Cruise'un, Suri'nin 18. yaşına kadar yılda 400.000 dolar nafaka ödediği, şu anda ise üniversite masraflarını karşıladığı bildiriliyor. Ancak baba-kız yaklaşık 13 yıldır kamuoyunda birlikte görüntülenmedi. Bazı kaynaklara göre, Tom Cruise'un, Suri Scientologist olmadığı için kızıyla görüşmeyi tercih etmediği öne sürüldü.

Tom Cruise'un kızı Suri, göbek piercingiyle New York'ta gündem oldu
Tom Cruise'un kızı Suri, göbek piercingiyle New York'ta gündem oldu

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Son Dakika Magazin Tom Cruise'un kızı Suri, göbek piercingiyle New York'ta gündem oldu - Son Dakika

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