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TRT 1, Hayatımın Neşesi ve Benim Güzel Ailem dizileri için final kararı aldı - Son Dakika

TRT 1, Hayatımın Neşesi ve Benim Güzel Ailem dizileri için final kararı aldı

Son Güncelleme: 07.11.2023 08:08

Yaz başında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Hayatımın Neşesi'nden sonra Benim Güzel Ailem dizisinin de fişi çekildi. Hayatımın Neşesi bugün yayınlanacak olan son bölümle final yaparken Benim Güzel Ailem de 22. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

TRT 1 yaz başında yayınlanmaya başlayan iki dizisi için final kararı aldı. Kanal Hayatımın Neşesi'nin ardından Benim Güzel Ailem dizisinin de fişini çekti.

22. BÖLÜMLE EKRAN MACERASINI BİTİRECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kanaldan ilk olarak Hayatımın Neşesi dizisi için final kararı alındı ve dizi bugün son bölümüyle ekrana gelecek. TRT Benim Güzel Ailem dizisi için de final kararı aldı. Levent Türkan'ın yönettiği, Baykut Badem'in yazdığı dizi 22. bölümde ekrana veda edecek.

KADROSUNDA USTA İSİMLER VAR

Çarşamba günleri seyirciyle buluşan Benim Güzel Ailem dizisinin kadrosunda Erdal Özyağcılar, Onur Buldu, Seray Gözler, Ufuk Özkan, Melis Babadağ, Aycan Koptur, Nergis Kumbasar, Erdem Akakçe, Barış Yıldız, Meltem Pamirtan, Serra Pirinç, Münire Apaydın, Emre Akkuş, Toprak Can Adıgüzel, Ebrar Karabakan, Mina Sinenden, Ahmet Hakan Ünal, Özlem Kaplan ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu rol alıyor.

TRT 1, Hayatımın Neşesi ve Benim Güzel Ailem dizileri için final kararı aldı
TRT 1, Hayatımın Neşesi ve Benim Güzel Ailem dizileri için final kararı aldı
TRT 1, Hayatımın Neşesi ve Benim Güzel Ailem dizileri için final kararı aldı
TRT 1, Hayatımın Neşesi ve Benim Güzel Ailem dizileri için final kararı aldı

Benim Güzel Ailem, Hayatımın Neşesi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin TRT 1, Hayatımın Neşesi ve Benim Güzel Ailem dizileri için final kararı aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TRT 1, Hayatımın Neşesi ve Benim Güzel Ailem dizileri için final kararı aldı - Son Dakika
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