Yaz sezonunun yaklaşmasıyla ekranlarındaki dizilerin de akıbeti belli olmaya başladı. Peş peşe final kararı alınan dizilere son olarak Kül Masalı eklendi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu'nun kadrosunda yer aldığı dizi istenilen başarıyı yakalayamadı. 7. bölümüyle ekrana gelen dizi, 10. bölümle ekran macerasını noktalayacak. Metin Balekoğlu'nun yönettiği dizide Hülya Darcan, Ushan Çakır, Özgür Çevik, Gizem Kala ve Gizem Güneş gibi başarılı isimler de yer alıyordu.
Kül Masalı'nın gizemli hikayesinde, Türkiye'nin en köklü ailelerinden Giraylı ailesinin veliahtı Arat Giraylı (Gökhan Alkan), bir restoranda aşçılık yapan ve yoksul bir geçmişi olan Özge (Sevda Erginci) ile karşılaşıp ilk görüşte âşık olup evleniyor. Özge'nin, Arat'ın ailesinin konağına gelin olarak girmesi, onu bir aşk masalından entrikalarla dolu bir dünyaya sokuyor. Kocasının geçmişinden gelen öfke patlamaları, Özge'nin kız kardeşi Behiye'nin (Gizem Güneş) zenginlik ihtirası ve Arat'ın şaibeli şekilde ölen eşi Jale'nin (Başak Gümülcinelioğlu) peşini bırakmayan gölgesi, Özge'nin bu zorlu yolculuğunu daha da karmaşık hale getirmesini konu alıyor.
Son Dakika › Magazin › TRT 1'nin yeni dizisi Kül Masalı final yapıyor - Son Dakika
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