TRT\'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
20.02.2026 19:05
TRT 1'in popüler dizisi Cennetin Çocukları'nın başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu, yasaklı madde kullandığını itiraf ettikten sonra diziden çıkarıldı. Bu gelişme sonrası TRT'nin dijital platformu Tabii'deki Hacıoğlu'nun rol aldığı Rüzgarlı Pazar dizisinin sosyal medya hesaplarından tüm paylaşımlar kaldırıldı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu, yasaklı madde kullandığını itiraf etmesinin ardından projeden çıkarıldı. Gelişmenin ardından bir adım da TRT Tabii platformundan geldi.

KADRODAN ÇIKARILDI

Ünlülere yönelik yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan Hacıoğlu, soruşturma sürecinde test için örnek verdiktenhemen sonra test sonuçları açıklanmadan yasaklı madde kullandığını kabul etmişti.

Oyuncunun, TRT yönetimi tarafından Cennetin Çocukları dizisi kadrosundan çıkarıldığı bildirildi. Yapım ekibinin yeni başrol için arayışa başladığı ifade edildi.

RÜZGARLI PAZAR PAYLAŞIMLARI DA SİLİNDİ

Öte yandan TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanması planlanan Rüzgarlı Pazar dizisiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çekimleri tamamlanan ve başrollerini İsmail Hacıoğlu ile Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı dizinin tanıtımına ilişkin tüm paylaşımlar platformun sosyal medya hesaplarından kaldırıldı.

Henüz yayın tarihi açıklanmayan projeyle ilgili bu hamle, dizinin akıbetine dair soru işaretlerini artırdı. TRT ve Tabii cephesinden konuya ilişkin yeni bir açıklama yapılmadı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • 11361136jJ 11361136jJ:
    ee pudracı bademler ne olcak selami 52 33 Yanıtla
  • Yelloz Kız Yelloz Kız:
    o maddeyi kullananlar çıkacaksa TRT ye kimseyi çıkarmayın komiksiniz 37 22 Yanıtla
  • Nedim Biçeryen Nedim Biçeryen:
    çok merak ediyorum bu meneti ünlülerde içmeyen varmı 42 3 Yanıtla
    Halil ibrahim Can Halil ibrahim Can:
    ben 6 2
  • h.m.633463 h.m.633463:
    iyi trt kendi izlesin madem diziyi 16 11 Yanıtla
  • merzis merzis:
    Hiç sevmezdim zaten bunu. Küçüklüğünden beri rol vere vere zorla ünlü yaptılar. 2 4 Yanıtla
    ibrahim güçlü ibrahim güçlü:
    oyunculuğu güzel 5 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
