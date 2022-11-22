Teşkilat'tan sonra Türkiye'ye yönelik tehditler anlatılacağı yeni bir MİT dizisi daha geliyor

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Milli savunma hamleleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na ilişkin diziler, son dönemde revaçta olmaya başladı. Özellikle TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin büyük bir etki yaratmasının ardından bu sefer de Show TV'den bir hamle geldi. Show TV'de Sipahi adlı yeni bir MİT dizisi yayınlanacak.

BAŞROLÜNDE KAAN YILDIRIM VAR

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yetiştirdiği en yetenekli ajanlardan Korkut Ali Türkoğlu (Kaan Yıldırım) ve kahraman istihbaratçıların gerçekleştirdiği operasyonları konu alan diziden ilk görüntüler yayınlandı. Türkiye'ye yönelik tehditleri büyük fedakarlıklarla engelleyen MİT ajanlarının hikayesini anlatan Sipahi, prodüksiyonuyla da dikkat çekti.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK TEHDİTLER ELE ALINACAK

Dizinin konusuna gelince; Batı'nın karanlık güçlerinin desteklediği 'Manager' yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye'de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir.

Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır.

TEHLİKELERİ TEK TEK ORTADAN KALDIRACAKLAR

Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

Senaryosunu Ali Doğançay'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan'ın üstlendiği Sipahi'nin kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.