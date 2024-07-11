Tuba Büyüküstün ''Murat'ın konseri olduğu için galaya gelmedi'' demişti, gerçek neden ortaya çıktı - Son Dakika
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Tuba Büyüküstün ''Murat'ın konseri olduğu için galaya gelmedi'' demişti, gerçek neden ortaya çıktı

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Murat Boz, başrol olduğu Zeytin Ağacı dizisinin önceki akşam yapılan galasına katılmamış partneri Tuba Büyüküstün de ''Konseri olduğu için gelemedi'' demişti. Konseri olmadığı anlaşılan Boz'un 2. sezonda çok az sahnesinin olmasına ve bazılarının da kesilmesine tepki gösterdiği için galaya katılmadığı ortaya çıktı.

11.07.2024 09:51
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Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğa soyunan Murat Boz, başrol olduğu Zeytin Ağacı dizisinin önceki akşam yapılan galasına katılmadı. Tuba Büyüküstün, rol arkadaşı Boz'un konserinden dolayı galaya katılmadığını söylese de gerçek başka çıktı.

KONSERİ YOKMUŞ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Serkan Altınorak ile Murat Boz'un galaya katılmamasıyla ilgili konuşan Tuba Büyüküstün "Murat'ın konseri var, Serkan da şu an Amerika'da" dedi. Ancak Murat Boz'un galanın olduğu gün konserinin olmadığı ilerleyen saatlerde de bir eğlence mekanına gittiği ortaya çıktı. Dizinin 2. sezonuyla ilgili röportajlara katılmayan Murat Boz, diziyle ilgili sosyal medya hesabından da sadece kendi fotoğrafını yayınladı.

Tuba Büyüküstün 'Murat'ın konseri olduğu için galaya gelmedi' demişti, gerçek neden ortaya çıktı

SAHNELERİ KESİLDİ

İlk sezonda oldukça fazla sahnesi olan Murat Boz'un 2. sezonda çok az rolü olduğu, bazı sahnelerinin atılmasına çok sinirlendiği öğrenildi. Rolünün azaltılmasına sinirlenen Boz, reklam çalışmalarında yer almak istemedi. Ünlü popçu 28 Temmuz 2022'de yayınlanan ilk sezondaki tüm etkinliklere katılmış, ekiple de sık sık özel buluşmalarda bir araya gelmişti.

Tuba Büyüküstün 'Murat'ın konseri olduğu için galaya gelmedi' demişti, gerçek neden ortaya çıktı
Tuba Büyüküstün 'Murat'ın konseri olduğu için galaya gelmedi' demişti, gerçek neden ortaya çıktı
Tuba Büyüküstün \'\'Murat\'ın konseri olduğu için galaya gelmedi\'\' demişti, gerçek neden ortaya çıktı

Tuba Büyüküstün, Sosyal Medya, Zeytin Ağacı, Murat Boz, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tuba Büyüküstün ''Murat'ın konseri olduğu için galaya gelmedi'' demişti, gerçek neden ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Murat Çevre: Bu ne hava derler adama 4 1 Yanıtla
  • yusu omar: Oyunculuğun çok kötü adamlar haklı. 1 0 Yanıtla

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