Tuba Büyüküstün'ün ikizleri kocaman oldu - Son Dakika
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Tuba Büyüküstün'ün ikizleri kocaman oldu

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Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, 2011 yılında meslektaşı Onur Saylak ile Paris'te evlenmiş ve 2012 yılında ikiz çocukları Toprak ve Maya'ya anne olmuştu. Çiftin evliliği 2017 yılında sona ermişti. Büyüküstün, çocuklarını medyadan uzak tutmayı tercih ediyor ve ikizler Paris'te yaşıyorlar.

04.11.2024 09:56  Güncelleme: 10:13
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Tuba Büyüksütün, Temmuz 2011'de Fransa'nın başkenti Paris'te meslektaşı Onur Saylak'la hayatını birleştirmiş, Ocak 2012'de ikiz çocukları Toprak ve Maya'nın doğumuyla anne olma mutluluğu yaşamıştı.

Tuba Büyüküstün'ün ikizleri kocaman oldu

KIZLARI KOCAMAN OLDU

Ünlü oyuncu, Paris'te büyüttüğü ve uzun süredir gözlerden uzak tuttuğu kızlarının fotoğrafını sosyal medyada takipçilerinin beğenisine sundu. Büyüküstün'ün kızlarının fotoğraflarını görenler "Zaman ne kadar da hızlı geçiyor" demekten kendini alamadı.

İşte ünlü oyuncunun kızlarının son hali;

Tuba Büyüküstün'ün ikizleri kocaman oldu
Tuba Büyüküstün'ün ikizleri kocaman oldu
Tuba Büyüküstün\'ün ikizleri kocaman oldu

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Son Dakika Magazin Tuba Büyüküstün'ün ikizleri kocaman oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ersin Çetinkaya:
    Vay canına hemen arkadaşlarla toplanıp bunu kutlayalım oleyyy. Kocaman olmuşlar aaa inanamıyorum. Aptal aptal haberler 38 1 Yanıtla
  • Necdet null:
    şimdi ekonomi düzeldimi 14 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    aferim Tuğba 7 0 Yanıtla
  • Chen Medya :
    Bu nasıl başlık hangi ikizler kocaman olmuş olayi carpitmayin 0 0 Yanıtla
  • Nedim Biçeryen:
    tamam anaları 30 yıl milleti semirdi şimdi sıra bunlarda 30 yılda bunlar semirir olur biter 0 0 Yanıtla
  • V. A.:
    Hani?? Silikon taktırmış sandım ben de ya… tüh.. 0 0 Yanıtla
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