Tuba Büyüküstün\'ün ikizleri kocaman oldu

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Otobanda ters yöne giren bipolar hastası bir aileyi yok etti

Tuba Büyüksütün, Temmuz 2011'de Fransa'nın başkenti Paris'te meslektaşı Onur Saylak'la hayatını birleştirmiş, Ocak 2012'de ikiz çocukları Toprak ve Maya'nın doğumuyla anne olma mutluluğu yaşamıştı.

KIZLARI KOCAMAN OLDU

Ünlü oyuncu, Paris'te büyüttüğü ve uzun süredir gözlerden uzak tuttuğu kızlarının fotoğrafını sosyal medyada takipçilerinin beğenisine sundu. Büyüküstün'ün kızlarının fotoğraflarını görenler "Zaman ne kadar da hızlı geçiyor" demekten kendini alamadı.

İşte ünlü oyuncunun kızlarının son hali;