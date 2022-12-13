Kevin Spacey ile buluşan Burak Özçivit'e bir tepki de Tuba Ünsal'dan: Utanıyorum sizden ve sizinle aynı işi yapmaktan - Son Dakika
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Kevin Spacey ile buluşan Burak Özçivit'e bir tepki de Tuba Ünsal'dan: Utanıyorum sizden ve sizinle aynı işi yapmaktan

13.12.2022 09:33

Oyuncu Tuba Ünsal, aralarında 14 yaşındaki bir çocuğun da olduğu birçok kişiyi mağdur ettiği iddiasıyla yargılanan ABD'li aktör Kevin Spacey ile buluşan meslektaşı Burak Özçivit'e sert tepki gösterdi. Ünsal, sosyal medya paylaşımında, "Utanıyorum sizden ve sizinle aynı işi yapmaktan" ifadelerine yer verdi.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla ünlü ülke dışına çıkan oyuncu Burak Özçivit, Adelali Binali'nin davetlisi olarak gittiği Katar'da bir oyuncuyu 14 yaşındayken istismar ettiği başta olmak üzere adı birçok istismar olayına karışan Kevin Spacey ile bir araya geldi. Fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla gündem olan Özçivit'e bir tepki de meslektaşı Tuba Ünsal'dan geldi.

"PARA KARŞILIĞI TECAVÜZLE YARGILANAN OYUNCUYLA POZ VERMEK"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Özçivit'in Spacey ile buluşmasını sert bir dille eleştiren Ünsal, "Para karşılığında tüm dünyanın karşısında durduğu taciz ve tecavüzle yargılanan bir oyuncuyla yan yana poz vermek! Utanıyorum sizden ve sizinle aynı işi yapmaktan... Tecavüze uğrayan çocuklardan biri 14 yaşında" ifadelerini kullandı.

Tuba Ünsal, Kevin Spacey ile buluşan Burak Özçivit'e tepki gösterdi: Utanıyorum sizden

KEVIN SPACEY HAKKINDAKİ İDDİALAR NELER?

ABD'li aktör Anthony Rapp, 14 yaşındayken kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği Hollywood yıldızı Kevin Spacey'e dava açmıştı. Spacey daha önce İngiltere'de 2005-2013 arasında üç erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlamalarını reddetmiş, 2019'da ise kendisine yönelik uygunsuz davranış ve cinsel saldırı suçlaması davaları Massachusetts'te mahkeme tarafından düşürülmüştü. Beş ayrı cinsel suçtan yargılanan Amerikalı aktör Kevin Spacey, haziran ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da hakim karşısına çıkmış ve kefaletle koşulsuz serbest bırakılmıştı.

Tuba Ünsal, Kevin Spacey ile buluşan Burak Özçivit'e tepki gösterdi: Utanıyorum sizden
Tuba Ünsal, Kevin Spacey ile buluşan Burak Özçivit'e tepki gösterdi: Utanıyorum sizden
Tuba Ünsal, Kevin Spacey ile buluşan Burak Özçivit'e tepki gösterdi: Utanıyorum sizden
Katar'da cinsel istismar suçuyla yargılanan Kevin Spacey ile buluşan Burak Özçivit'e sosyal medyadan tepki yağıyor
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Tuba Ünsal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kevin Spacey ile buluşan Burak Özçivit'e bir tepki de Tuba Ünsal'dan: Utanıyorum sizden ve sizinle aynı işi yapmaktan - Son Dakika


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