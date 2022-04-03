Paylaşımları ve çıkışlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Tuğba Ekinci, geçtiğimiz aylarda ayrıldığı sevgilisi Berk Fenercioğlu'yla aşkına ikinci bir şans vermişti. İkilden barışma sonrası sürpriz açıklama geldi.
Magazinkolik'te yer alan habere göre, bugüne dek birlikte olduğu sevgilileriyle "evlilik" adını ağzına almayan Tuğba Ekinci, yanındaki kişiyi objektifimizle tanıştırırken "Berk Bey'le 2 yıldır beraberiz. Kendisi pilottur ve özel jetlerde mesleğini icra etmektedir" dedi ve şu soruyu sorarak sözü sevgilisine verdi.
"Berkciğim ne zaman nikah masasına oturacağımızı magazinkolik.com'a açıklamak ister misin?" sorusu karşısında adeta şoke olan Berk Bey şunları söyledi; "Evet şu anda Tuğba ile ev bakıyoruz. Evlenme kararı aldık. Yılbaşında; yani 01.01.2023 de nikah masasına oturmayı planlıyoruz." Kaynak: magazinkolik
Son Dakika › Magazin › Tuğba Ekinci 2 yıldır flört ettiği Berk Fenercioğlu ile evleniyor! - Son Dakika