Tuğba Ekinci 2 yıldır flört ettiği Berk Fenercioğlu ile evleniyor! - Son Dakika
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Tuğba Ekinci 2 yıldır flört ettiği Berk Fenercioğlu ile evleniyor!

03.04.2022 09:00
Tuğba Ekinci 2 yıldır flört ettiği Berk Fenercioğlu ile evleniyor!

Yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Tuğba Ekinci, 2 yıldır flört ettiği 42 yaşındaki Berk Fenercioğlu ile Mecidiyeköy'deki ünlülerin kuaförü Levent Saydam'da objektife yakalandı. İkili 2023'ün başında nikah masasına oturmayı planladıklarını açıkladı.

Paylaşımları ve çıkışlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Tuğba Ekinci, geçtiğimiz aylarda ayrıldığı sevgilisi Berk Fenercioğlu'yla aşkına ikinci bir şans vermişti. İkilden barışma sonrası sürpriz açıklama geldi.

SEVGİLİSİNİ KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

Magazinkolik'te yer alan habere göre, bugüne dek birlikte olduğu sevgilileriyle "evlilik" adını ağzına almayan Tuğba Ekinci, yanındaki kişiyi objektifimizle tanıştırırken "Berk Bey'le 2 yıldır beraberiz. Kendisi pilottur ve özel jetlerde mesleğini icra etmektedir" dedi ve şu soruyu sorarak sözü sevgilisine verdi.

Tuğba Ekinci'den evliliğe yeşil ışık yaktı! 2023'ün başında nikah var

YILBAŞINDA NİKAH MASASINA OTURMAYI PLANLIYORUZ

"Berkciğim ne zaman nikah masasına oturacağımızı magazinkolik.com'a açıklamak ister misin?" sorusu karşısında adeta şoke olan Berk Bey şunları söyledi; "Evet şu anda Tuğba ile ev bakıyoruz. Evlenme kararı aldık. Yılbaşında; yani 01.01.2023 de nikah masasına oturmayı planlıyoruz." Kaynak: magazinkolik

Tuğba Ekinci'den evliliğe yeşil ışık yaktı! 2023'ün başında nikah var
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Son Dakika Magazin Tuğba Ekinci 2 yıldır flört ettiği Berk Fenercioğlu ile evleniyor! - Son Dakika


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