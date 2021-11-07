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Tuğba Ekinci: Her yerini açınca olmuyor - Son Dakika

Tuğba Ekinci: Her yerini açınca olmuyor

07.11.2021 18:17

Şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından manken ve şarkıcı Defne Samyeli'ne ilişkin bomba yorumlarda bulundu. Samyeli'nin sahnedeki bir pozunu paylaşan Ekinci, "Fizik güzel ama her yeri açınca anlamı kalmıyor. Bir de sahnede çubuk yutmuş gibi duruyormuş" yorumlarında bulundu.

Türkiye'de bir dönemin en fazla konuşulan isimleri arasında yer alan Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı çıkışlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ekinci son olarak manken Defne Samyeli hakkında bomba yorumlarda bulundu.

ŞENLENDİRİCİ'YLE BİRLİKTE SAHNE ALDI

Şimdilerde şarkıcılık yapan eski haber spikeri Defne Samyeli ve ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, önceki akşam sahne aldı.

KIYAFETİ, SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Samyeli'nin iddialı sahne kıyafeti sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı takipçiler ünlü ismin tarzını başarılı bulurken bazıları ise pek de olumlu görüşlerde bulunmadı.

"HER YERİ AÇINCA SİHRİ KAYBOLUYOR"

Bu isimlerden biri de polemiklerle sık sık gündeme gelen Tuğba Ekinci idi. Tuğba Ekinci Samyeli'nin kıyafetini paylaşıp "Fizik güzel ama her yeri açınca anlamı kalmıyor. Bir de sahnede çubuk yutmuş gibi duruyormuş" yorumuyla şoke etti.

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Son Dakika Magazin Tuğba Ekinci: Her yerini açınca olmuyor - Son Dakika Magazin


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