Tuğçe Tayfur'dan imalı Anneler Günü mesajı - Son Dakika
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Tuğçe Tayfur'dan imalı Anneler Günü mesajı

Tuğçe Tayfur\'dan imalı Anneler Günü mesajı

Ferdi Tayfur'un, Necla Nazır'dan dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, Anneler Günü için duygusal bir paylaşımda bulundu. Babasının mirasında adı geçmeyen Tuğçe Tayfur, ''Sırf yağlı kapı buldu diye hayatım kurtulur çocuk yaparsam diye düşünmeyen, çocukları sadece tazminat olarak ya da iletişim aracı olarak görmeyen, hayvan dostu, insan dostu tüm annelerimizin gününü kutlarım'' dedi.

11.05.2025 11:51
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Arabesk müziğin önemli seslerinden Ferdi Tayfur'un, bir dönem hayat arkadaşı olan Yeşilçam'ın önemli aktrislerinden Necla Nazır'dan dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medyada Anneler Günü için paylaşımda bulundu.

TUĞÇE TAYFUR'DAN ANNELER GÜNÜ İÇİN İMALI PAYLAŞIM

Babası Ferdi Tayfur'u geçtiğimiz yıl kaybeden ve mirasında adı geçmeyen Tuğçe Tayfur, annesi Necla Nazır'ın fotoğrafını kullandığı Instagram hesabı paylaşımında, "Başta annem olmak üzere, anne sıfatını sonuna kadar hak eden, sırf yağlı kapı buldu diye hayatım kurtulur çocuk yaparsam diye düşünmeyen, çocukları sadece tazminat olarak ya da iletişim aracı olarak görmeyen, hayvan dostu, insan dostu tüm annelerimizin gününü kutlarım" ifadesini kullandı.

MİRAS DAVASI AÇMIŞTI

Ferdi Tayfur'un mirasında adı geçmeyen Tuğçe Tayfur vasiyetnamenin iptali için dava açmıştı. İlk duruşması görülen dava 28 Mayıs'a ertelendi. Davanın ertelenmesinin ardından Tuğçe Tayfur sosyal medyada ilginç bir açıklama yapmıştı. Miras nedeniyle babasının yeğeni Şirin Gözalıcı ve diğer ablalarıyla kavgalı olan Tayfur, " Marmaris'teki davadan seke seke İstanbul'daki davaya gelen Edi ile Adana Barosu'ndan İstanbul'a gelen Büdü girdikleri davadan bir haber, arkalarına baka baka geri dönüyorlarmış. Ben mi? Haziranda doğum yapacağım. Temmuz gibi başlarım konserlere. Çıkış parçamı da babamın şarkılarından birini yaparım. Kiminiz söyleyin, kiminiz çalın olduğunuz yerde." demişti.

Tuğçe Tayfur'dan imalı Anneler Günü mesajı

İŞTE FERDİ TAYFUR'UN VASİYETİ

Ferdi Tayfur, Yalova ve İstanbul'daki taşınmazlarının bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti, TSK ve LÖSEV'e bağışladı. Marmaris Beldibi'ndeki iki daire ve İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir daire Darüşşafaka Cemiyeti'ne, Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy bölgesinde bulunan sekiz villa LÖSEV'e, Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki bir daire ise TSK'ya bırakıldı.

Sanatçının diğer mal varlıklarının ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt'a miras olarak bırakıldığı belirtildi. Sanatçının Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını bıraktığı, beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını ise Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı okundu.

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Son Dakika Magazin Tuğçe Tayfur'dan imalı Anneler Günü mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Şeyhmus Benek:
    haklı 5 2 Yanıtla
  • bonibom07:
    mekanı cennet olsun inşallah,serveti çocuklarına ve hayra bağışladı,en iyi parayı kazananlar listesinde kral,vergi rekortmeniydi kral ,kabri nur , mekanı cennet olsun inşallah büyük üstad. 4 0 Yanıtla
  • t9r9pvbqhq:
    gerçek haberler paylaşın tuğçe tayfur dan bize ne 3 1 Yanıtla
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