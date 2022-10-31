Fatih Kısaparmak, Bu Adam Benim Babam" şarkısını seslendirdiği sırada karşısında oğlunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı - Son Dakika
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Fatih Kısaparmak, Bu Adam Benim Babam" şarkısını seslendirdiği sırada karşısında oğlunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı

31.10.2022 18:20

Şarkıcı Fatih Kısaparmak, konuk olduğu programda "Bu Adam Benim Babam" şarkısını seslendirdiği sırada bir anda karşısında oğlunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu 'Şarkılar Seni Söyler' programının önceki akşam konuğu Fatih Kısaparmak oldu. 10 yıl aradan sonra ilk kez yeni albüm çıkaran şarkıcı, unutulmaz parçalarını söyledi.

EŞİ VE OĞLU PROGRAMA KATILDI

Gecenin ilk sürprizi, 'Mor Salkımlı Sokak' şarkısını seslendirdiği sırada eşi Şebnem Kısaparmak'ın stüdyoya girmesi oldu. 'Bu Adam Benim Babam' şarkısını okurken de oğlu Kaan Kısaparmak sürpriz yapıp programa katıldı.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Oğlunu karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşayan Fatih Kısaparmak, ne yapacağını bilemedi. Alkışlar eşliğinde şarkıyı birlikte seslendiren baba-oğul performanslarıyla tam not aldı.

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Son Dakika Magazin Fatih Kısaparmak, Bu Adam Benim Babam' şarkısını seslendirdiği sırada karşısında oğlunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Kısaparmak, Bu Adam Benim Babam" şarkısını seslendirdiği sırada karşısında oğlunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı - Son Dakika
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