Fatih Kısaparmak, Bu Adam Benim Babam" şarkısını seslendirdiği sırada karşısında oğlunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu 'Şarkılar Seni Söyler' programının önceki akşam konuğu Fatih Kısaparmak oldu. 10 yıl aradan sonra ilk kez yeni albüm çıkaran şarkıcı, unutulmaz parçalarını söyledi.
Gecenin ilk sürprizi, 'Mor Salkımlı Sokak' şarkısını seslendirdiği sırada eşi Şebnem Kısaparmak'ın stüdyoya girmesi oldu. 'Bu Adam Benim Babam' şarkısını okurken de oğlu Kaan Kısaparmak sürpriz yapıp programa katıldı.
Oğlunu karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşayan Fatih Kısaparmak, ne yapacağını bilemedi. Alkışlar eşliğinde şarkıyı birlikte seslendiren baba-oğul performanslarıyla tam not aldı.
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