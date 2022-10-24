Türk lirasını klozete atan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Türk lirasını klozete atan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun adliyeye sevk edildi

24.10.2022 14:16

Türk lirasını klozete attığı anları sosyal medya hesabından yayınlaması nedeniyle 'devletin egemenlik alametlerini aşağılamak' suçundan gözaltına alınan Mika Can Rau'un ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Cinsiyet değiştirme süreciyle kısa sürede tanınan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun olarak tanınan Mikail Can Kurnaz, kısa süre önce yayınladığı bir videosunda 100 Türk lirasını (TL) klozete atarak üzerine de sifon çekmişti. Mikail Can Raun, gelen tepkiler üzerine de "Güzel ülkemin kanalizasyonuna 100 TL kazandırdım, suç mu?" diyerek kendini savunmuştu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Mikail Can Raun, son videosunun ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Türk lirasına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Mika Can Raun, ifadesinin ardından Türk Ceza Kanunu'nun 'devletin egemenlik alametlerini aşağılamak' suçundan adli makamlara sevk edildi.

Türk lirasını klozete atan Mika Can Raun, gözaltına alındı
Türk lirasını klozete atan Mika Can Raun, gözaltına alındı
Türk lirasını klozete atan Mika Can Raun, gözaltına alındı
YORUMLAR (4)
  • Resul Bey: Acilen sosyal medya denen pislik yuvaları kaldırılmalı, ne youtube ne tiktok ne tüm diğer uygulama ve platformlar yüzünden çocuklar ve gençler aptallaşmaya ve saçmalamaya devam ederken bunun gibi hadsiz ahlaksızlar fenomen kisvesi altında servet sahibi olmayı sürdürüyor..Çok radikal önlemler alınmalı gidişat berbat! Özgürlük diye diye ne din ne iman ne kültür ne de ahlak kalmadı olanı da mum ile arayacağız.. Cevap Yaz 33 3 Yayından Kaldır
  • dinçer: hiç uğraşmayın, ne olursa olsun devletimizle alay edilemez ATIN CEZAEVİNE KALSIN5 SENE AKLI BAŞINA GELSİN AMA SİZ EN İYİSİ SINIRDIŞI EDİN Cevap Yaz 39 2 Yayından Kaldır
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Mika Can Raun, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Türk lirasını klozete atan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk lirasını klozete atan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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