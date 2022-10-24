Türk lirasını klozete atan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun adliyeye sevk edildi

Resul Bey:

Acilen sosyal medya denen pislik yuvaları kaldırılmalı, ne youtube ne tiktok ne tüm diğer uygulama ve platformlar yüzünden çocuklar ve gençler aptallaşmaya ve saçmalamaya devam ederken bunun gibi hadsiz ahlaksızlar fenomen kisvesi altında servet sahibi olmayı sürdürüyor..Çok radikal önlemler alınmalı gidişat berbat! Özgürlük diye diye ne din ne iman ne kültür ne de ahlak kalmadı olanı da mum ile arayacağız..