Şarkıcı Ajda Pekkan, 76 yaşında koronavirüse yakalandı - Son Dakika
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Şarkıcı Ajda Pekkan, 76 yaşında koronavirüse yakalandı

03.08.2022 16:10

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, koronavirüse oldu. Evinde karantinaya giren 76 yaşındaki şarkıcının tüm konserleri ileri bir tarihe ertelendi.

Önceki akşam Bodrum'da konser vererek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşayan Süperstar lakaplı Ajda Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili kötü haber geldi.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

2. Sayfa'da yer alan habere göre, Bodrum'da sahneye çıkan ve 2 saat boyunca şarkı söyleyen Ajda Pekkan, rahatsızlığı sonucu koronavirüs testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan 76 yaşındaki Pekkan, karantinaya alındı. Yoğun bir konser maratonu bulunan usta ismin, sahneleri de rahatsızlığından dolayı ertelendi. Sanatçı sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

SAHNE KIYAFETLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Güçlü sesi ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen Ajda Pekkan, yaz aylarını çalışarak geçiriyor. Zaman zaman yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen şarkıcı, sahne kıyafetleriyle dikkatleri üzerine çekmeye başarıyor.

İşte Ajda Pekkan'ın sahne kıyafetleri...

76 yaşındaki Ajda Pekkan, koronavirüse yakalandı
76 yaşındaki Ajda Pekkan, koronavirüse yakalandı
76 yaşındaki Ajda Pekkan, koronavirüse yakalandı
76 yaşındaki Ajda Pekkan, koronavirüse yakalandı
76 yaşındaki Ajda Pekkan, koronavirüse yakalandı
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Koronavirüs, Ajda Pekkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Ajda Pekkan, 76 yaşında koronavirüse yakalandı - Son Dakika


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