Ebru Yaşar'ın Orman Projesinin Yarısı Bitti - Son Dakika
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Ebru Yaşar'ın Orman Projesinin Yarısı Bitti

18.08.2022 21:56
Ebru Yaşar'ın Orman Projesinin Yarısı Bitti

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, farkındalık projesi kapsamında tüm geliriyle hatıra ormanı yaptıracağı 6 açık hava konser serisinin üçüncüsünü önceki akşam Ayvalık Açıkhava'da gerçekleştirdi.

Hayranlarının hınca hınc doldurduğu konserde Ebru Yaşar, repertuarı ve sahne performanıyla sevenlerinden yine tam not aldı. Sahneye Pınar Kerimoğlu imzalı kıafetiyle çıkan Yaşar, zarafeti ve eşsiz sesiyle büyülerken unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı.

Başarılı sanatçı konser geliriyle oluşturacağı hatıra ormanı için hayranlarına sahneden teşekkür ederken " Altı açıkhava konserinden hiç bir ücret almadan tamamen sevgimle, tamamen saygımla ve tamamen insanı aslında borcumla diyeyim geleceğe hayata sizleride katarak sizlerin haberiniz olmadan yaptım bunu. Çok teşekkür ederim. iyiki varsınız iyiki geldiniz" ifadelerini kullandı. Yaşar, konser sonunda hayranları tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Ebru Yaşar, geliriyle gelecek nesillere miras kalacak bir hatıra ormanı yaptıracağı konser serisine önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Ebru Yaşar'ın konser takvimi şöyle:

03 Eylül 2022/ Bursa Açık Hava Tiyatrosu,

08 Eylül 2022/ Bodrum Antik Tiyatrosu,

15 Ekim 2022/ Denizli Açık Hava Tiyatrosu 'da sevenleriyle buluşacak.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Ebru Yaşar'ın Orman Projesinin Yarısı Bitti - Son Dakika

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