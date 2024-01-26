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Azerbaycanlı nişanlısı, Türk fenomen Furkan Ağluç'u asansörde aldattı - Son Dakika
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Azerbaycanlı nişanlısı, Türk fenomen Furkan Ağluç'u asansörde aldattı

Çobanlık yaparken çektiği videolarla sosyal medya platformu TikTok'ta fenomen olan Furkan isimli genç, bir süredir kendisi gibi fenomen olan Azerbaycanlı Nia ile aşk yaşıyordu. İkili evlilik hazırlıkları yaparken Nia'nın asansörde bir erkekle öpüştüğü görüntüler ortaya çıktı.

26.01.2024 - 10:32,  Güncelleme: 11:19
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Sosyal medya platformu TikTok'ta çektiği videolarla fenomen olan Furkan Ağluç isimli genç, bir süredir kendisi gibi Azerbaycan'da fenomen olan Nia ile nişanlanmıştı. Genç fenomen Nia'nın başka bir erkekle öpüştüğü anlara ait videonun ortaya çıkmasıyla yıkıldı. Ağluç, "Çok sevmiştim, harcanan ben oldum" dedi.

Azerbaycanlı nişanlısı, Türk fenomen Furkan Ağluç'u asansörde aldattı

ASANSÖRDE BAŞKA BİRİYLE ÖPÜŞTÜ

TikTok'ta çektiği videolarla ünlenen ve çobanlık yaparken içerik üreten Furkan Ağluç, Azerbaycanlı fenomen Nia Kurbanova ile aşk yaşıyordu. Yüzük takıp nişanlanan çift, aldatma skandalı ile gündeme geldi. Nia'nın ortaya çıkan son videosunda başka bir erkekle öpüştüğü görüldü.

Azerbaycanlı nişanlısı, Türk fenomen Furkan Ağluç'u asansörde aldattı

"HARCANAN BEN OLDUM"

Yaşananların ardından bir video paylaşan Ağluç ise "Çok sevdim, evleneceğim kadın budur dedim ama yalanmış. Harcanan ben oldum" ifadelerini kullandı.

Azerbaycanlı nişanlısı, Türk fenomen Furkan Ağluç\'u asansörde aldattı
YORUMLAR (3)
  • ONR: HEPSİ BİR OYUN İNSANLARI KANDIRIP PARA KAZANMAK İÇİN YAPILAN BİR OYUN Yanıtla 2 87
  • Necati Kaya: İkili olarak yan yana bir aynaya bakıp sonra bunun burada ne işi var diye düşünseydin harcanmazdın. Yanıtla 5 78
  • Murat Sarıal: asansörde, arabada, ormanda Yanıtla 0 8

Azerbaycan, Sosyal Medya, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Azerbaycanlı nişanlısı, Türk fenomen Furkan Ağluç'u asansörde aldattı - Son Dakika
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