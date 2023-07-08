Türkan Şoray, hayranı Metin Şandam'ın ölümüyle yıkıldı: Seni unutmayacağım - Son Dakika
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Türkan Şoray, hayranı Metin Şandam'ın ölümüyle yıkıldı: Seni unutmayacağım

08.07.2023 13:41

İlkokulda izlediği filmlerden dolayı Türkan Şoray'a hayranlığıyla bilinen ve sonrasında kendisini sanata adayan Metin Şandam yaşamını yitirdi. Şamdan'ın ölümü Şoray'ı derinden etkiledi. Şandam'ın ölüm haberini alan Türkan Şoray, Instagram hesabından birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşarak 'Çok üzgünüm. Metin Şamdan'ı kaybetmişiz. Yurt dışındayım, yeni öğrendim. Yıllardır bana sonsuz sevgiyle bağlıydı. Ne söylesem eksik kalır, mekanın cennet olsun. Seni unutmayacağım sevgili Metin Şamdan' ifadelerini kullandı. Sanata merak sararak resim yapmaya başlayan Şandam, Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde müzik eğitimleri aldı.

İlkokulda izlediği filmlerden dolayı Türkan Şoray'a hayranlığıyla bilinen ve sonrasında kendisini sanata adayan Metin Şandam yaşamını yitirdi. Şamdan'ın ölümü Şoray'ı derinden etkiledi.

"YILLARDIR SONSUZ SEVGİLİYLE BAĞLIYDI"

Şandam'ın ölüm haberini alan Türkan Şoray, Instagram hesabından birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşarak "Çok üzgünüm. Metin Şamdan'ı kaybetmişiz. Yurt dışındayım, yeni öğrendim. Yıllardır bana sonsuz sevgiyle bağlıydı. Ne söylesem eksik kalır, mekanın cennet olsun. Seni unutmayacağım sevgili Metin Şamdan" ifadelerini kullandı.

Sanata merak sararak resim yapmaya başlayan Şandam, Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde müzik eğitimleri aldı.

Türkan Şoray, hayranı Metin Şandam ölümüyle yıkıldı: Seni unutmayacağım
Türkan Şoray, hayranı Metin Şandam ölümüyle yıkıldı: Seni unutmayacağım
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Türkan Şoray, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Türkan Şoray, hayranı Metin Şandam'ın ölümüyle yıkıldı: Seni unutmayacağım - Son Dakika


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