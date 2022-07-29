İstanbul Havalimanı'nda test edilen 5G teknolojisinde ilk görüntülü görüşmeyi Adil Karaismailoğlu ile Kenan İmirzalıoğlu gerçekleştirdi

İstanbul Havalimanı'nda 5G teknolojisi ilk testinin gerçekleştiği tanıtım törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakan yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom'un genel müdürleri, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu ve diğer davetliler katıldı. 5G teknolojisinin ilk kez kullanıldığı İstanbul Havalimanı'nda Bakan Karaismailoğlu, oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile görüntülü görüştü.

"HALKIMIZ 5G İLE BULUŞUYOR"

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Mobil telefonlar insanoğlunun en sık kullandığı teknolojilerden biri olduğu için mobil teknolojilerde hızlı bir şeklide gelişmekte. Henüz 4G ve 4,5 G teknolojileri insan hayatına yeni girmişken bir anda kendimizi 5G teknolojisinin içinde bulduk. Şimdi de 6G teknolojisini uygulamak için konuşuyoruz. Gelecekte belirlenen veri akışında 5G'nin dahil hız ve güvenlik açısından karşılamayacağını düşünmekteyiz. Bu yüzden dijital dönüşümün kilit noktasını oluşturan 5G teknolojisini yerli ve milli imkanlarla üretmek noktasında olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ülkemiz takip eden değil, takip edilen olacak. Devlet olarak açtığımız bu yolda, tüm iş dünyamız, üniversitelerimiz ve gençlerimiz bizimle birlikte yürüyerek Türkiye'nin layık olduğu yere hep birlikte taşıyacağız. Türkiye 5'nci nesil mobil teknolojisini ifade eden 5G teknolojisinde önemli ve ciddi atılım stratejilerine sahip olarak yoluna devam edecektir. Halkımızın 5G ile buluşmasına az kaldı. Türkiye'nin 5G yolculuğu lansman töreninde bu başarılarını sizinle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2023 yılında yapacağımız 5G ihalesinden sonraki süreçte de bu ürünlerin geliştirilmesi ve hem iç piyasamızda hem de dış piyasalarda kullanılması için önümüzdeki süreyi de en verimli biçimde kullanacağız" dedi.

"İSTANBUL HAVALİMANI DÜNYADA EN BAŞARILI PROJELERDEN BİRİ OLDU"

İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'nın yolcu ve uçak sayısı bakımında en yoğun havalimanı olduğunu hatırlatan Bakan Karaismailoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Rekorlardan rekorlara koşan hani o yapamazlar kimse uçmaz açsalar bile başarılı olamayacaklar dedikleri yer İstanbul Havalimanı'ndayız. İstanbul Havalimanı ekonomik değeri olmayan yaşamın ve yeşilin olmadığı tam 75 milyon metrekarelik alanda devletten bir kuruş çıkmadan 10 milyar Euro yatırım yaptırılarak işletme süresi içerisinde 25 milyar Euro kira garantisiyle dünyada en başarılı projelerden biri oldu. İstanbul Havalimanı'nın almadığı ödül, kırmadığı rekor kalmadı. Günde ortalama bin 400 uçak, 230 bin yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullanmakta. 8 Temmuz 2022 günü bin 422 uçuş ile tüm zamanların rekorunu kırmıştır. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı olmuştur. Avrupa'nın birinci havalimanı İstanbul Havalimanı bugün 5G'li havalimanı oluyor. İstanbul Havalimanı'nda belirlenen bölgelerde 5G kapsaması ve alt yapısı abonelere 5G sinyali verilmesi için ön hazırlıklar tamamlanmıştır."

"MOBİL ABONE SAYISI 87,5 MİLYONA ULAŞTI"

Bilişim alanında 2022 yılı ilk çeyrek verilerini de açıklayan Bakan Karaismailoğlu, "Bilişim alanında, 2022'nin ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 büyüdük. Fiber hat uzunluğumuzu, 88 binden, 478 bin kilometreye ulaştırdık. Sabit geniş hat abone sayımızı son yirmi yılda 20 binden 18,5 milyona ulaştırdık. Sabit altyapılarda fiber abone sayımızı 154 binden, 5 milyona çıkardık. Mobil abone sayımız 87,5 milyona ulaştı. Geniş bant abone sayımız da 89 milyon oldu. M2M abone sayımız 8 milyona ulaştı. Sektörde bu büyük gelişmeler olurken, on yıl önce dakikası 8,6 kuruş olan ortalama tarife ücretini, 1,5 kuruşa indirdik. 2022 yılı birinci çeyrekte internet kullanım miktarını bir önceki yılın aynı dönemine göre, sabitte yüzde 25, mobilde de yüzde 35 oranında arttırdık. Yine hepinizin bildiği üzere yakın bir tarihte ülkemizin en yüksek verimli ve güçlü uydusu olan TÜRKSAT 5B'yi hizmete aldık. Ortadoğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini de içine alacak geniş bir kapsama alanına sahip" diye konuştu.