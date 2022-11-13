Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Yalıma tek bir kişi girmesin - Son Dakika
Üye Girişi

Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Yalıma tek bir kişi girmesin

13.11.2022 11:06

Son günlerde zor günler geçiren Reha Muhtar vasiyetini açıkladı. Çocuklarına bıraktığı vasiyette yalısının kimseye satılmamasını ve devredilmemesini talep eden Muhtar, "5 yıl önce bana bir şey olursa çocuklarıma bıraktığım bir vasiyet var. Alın terim ve günde 18 saatlik emeğimle aldığım yalıdan tek bir kişi girmesin. Bütün önlemleri alındı. Allah büyük, bu vasiyete Allah ve Türkiye tanık" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bir dönemin en parlak gazetecileri arasında yer alan ancak daha sonra hızla gözlerden uzaklaşan Reha Muhtar şimdilerde çocuklarının velayeti nedeniyle mahkeme mahkeme geziyor.

OĞLUNUN VELAYETİ KENDİSİNDE KALDI

Kızı Mina Muhtar'ın velayetini geçici olarak Deniz Uğur'a bırakan Reha Muhtar, oğlu Poyraz'a ise bakmaya devam ediyor. İkili sosyal medyadan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Muhtar son olarak çocuklarına bıraktığı vasiyeti açıkladı.

"YALIMA TEK BİR KİŞİ BİLE GİRMESİN"

Reha Muhtar, "5 yıl önce bana bir şey olursa çocuklarıma bıraktığım bir vasiyet var. Alın terim ve günde 18 saatlik emeğimle aldığım yalıdan tek bir kişi girmesin. Kayıtlıdır. Bütün önlemleri alındı. Allah büyük, bu vasiyete Allah ve Türkiye tanık. Her nerede ve nasıl yaşatılıyorsanız" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
92 yaşındaki babasının görüntüsünü paylaşan Reha Muhtar, isyan etti: Bugünler de geçecek babacım sen rahat ol 92 yaşındaki babasının görüntüsünü paylaşan Reha Muhtar, isyan etti: Bugünler de geçecek babacım sen rahat ol

Reha Muhtar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Yalıma tek bir kişi girmesin - Son Dakika


Son Dakika
11:04 Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Yalıma tek bir kişi girmesin
10:41 Kasığına kadar yırtmaçlı elbiseyle sahneye çıkan Hadise kıvrak dansıyla büyüledi
10:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs açıklaması Yunanistan'da panik yarattı! Bu kez ABD yerine o ülkeye dert yandılar
09:49 Apar topar Diyarbakır'a götürülmüştü! Demirtaş'ın yolculuğu ailesi ve avukatlarından bile gizlenmiş
09:45 Güzel oyuncu Pınar Deniz'in duşta verdiği poz sosyal medyada olay oldu
09:06 Başakşehirli Mahmut Tekdemir'in eşinden Galatasaray hezimeti sonrası olay paylaşım: Sizi o sahaya gömeriz
09:05 Siyaset kulislerini sarsan iddia! Kılıçdaroğlu adaylık için o isme teklif götürdü
08:11 Türkiye'ye ilk ciddi kar yağışı için tarih belli oldu! Sıcaklık farkı 20 dereceyi bulacak
02:33 İstanbul'da korkunç infaz! Kırmızı ışıkta bekleyen lüks aracın sürücüsüne kurşun yağdırdılar
00:59 128 suç kaydı olan kadın yakalandı! Adli kontrol ile serbest kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2022 11:23:26. #1.11#
SON DAKİKA: Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Yalıma tek bir kişi girmesin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement