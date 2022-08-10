Nihat Doğan ve 3 aylık hamile hayranının düğün pozu ortaya çıktı! Çiçekle karnını kamufle etti - Son Dakika
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Nihat Doğan ve 3 aylık hamile hayranının düğün pozu ortaya çıktı! Çiçekle karnını kamufle etti

10.08.2022 11:54

Nihat Doğan, 3 aylık hamile olan İranlı hayranı ile dünyaevine girdi. Yakın çevresini davet ettikleri bir düğün yapan çiftin gelinlik ve damatlıkla verdiği poz ortaya çıktı. Öte yandan ünlü türkücünün İranlı eşi, fotoğrafta gözükmemesi için karnını çiçekle kapattı.

Zaman zaman özel hayatıyla adından söz ettiren ünlü türkücü Nihat Doğan, bir süredir birlikte olduğu İranlı hayranı Arzu Hanım'la sessiz sedasız evlendi. Çift, yakın çevresini davet ettikleri bir de düğün yaptı.

GELİN VE DAMATTAN İLK KARE

Arzu Hanım'ın 3 aylık hamile olmasından dolayı apar topar düğün yapan çiftten merakla beklenen ilk kare geldi. Bir kır düğünü yapan çift, gelinlik ve damatlıkla poz verdi. Doğan'ın merak edilen eşi, fotoğrafta karnının görülmemesi için çiçekle kamufle etti.

3 aylık hamile hayranıyla evlenen Nihat Doğan'ın düğününden ilk kare geldi

DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇTI

Öte yandan çiftin düğününden bir video da sosyal medyaya sızdı. Görüntülerde Nihat Doğan'ın halay çektiği bir kişinin etraftaki kalabalığa aldırış etmeden havaya ateş ettiği görüldü.

3 aylık hamile hayranıyla evlenen Nihat Doğan'ın düğününden ilk kare geldi
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Nihat Doğan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nihat Doğan ve 3 aylık hamile hayranının düğün pozu ortaya çıktı! Çiçekle karnını kamufle etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nihat Doğan ve 3 aylık hamile hayranının düğün pozu ortaya çıktı! Çiçekle karnını kamufle etti - Son Dakika
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