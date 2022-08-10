Zaman zaman özel hayatıyla adından söz ettiren ünlü türkücü Nihat Doğan, bir süredir birlikte olduğu İranlı hayranı Arzu Hanım'la sessiz sedasız evlendi. Çift, yakın çevresini davet ettikleri bir de düğün yaptı.
Arzu Hanım'ın 3 aylık hamile olmasından dolayı apar topar düğün yapan çiftten merakla beklenen ilk kare geldi. Bir kır düğünü yapan çift, gelinlik ve damatlıkla poz verdi. Doğan'ın merak edilen eşi, fotoğrafta karnının görülmemesi için çiçekle kamufle etti.
Öte yandan çiftin düğününden bir video da sosyal medyaya sızdı. Görüntülerde Nihat Doğan'ın halay çektiği bir kişinin etraftaki kalabalığa aldırış etmeden havaya ateş ettiği görüldü.
Son Dakika › Magazin › Nihat Doğan ve 3 aylık hamile hayranının düğün pozu ortaya çıktı! Çiçekle karnını kamufle etti - Son Dakika