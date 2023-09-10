''Türkülerin kraliçesi'' lakaplı sanatçı Güler Işık, ikinci kez yakalandığı kanseri yendi - Son Dakika

''Türkülerin kraliçesi'' lakaplı sanatçı Güler Işık, ikinci kez yakalandığı kanseri yendi

Son Güncelleme: 10.09.2023 11:21

2015'te meme kanserine yakalanan ve atlatan ''Türkülerin kraliçesi'' lakaplı Güler Işık, ikinci kez yakalandığı kanseri yendi. Sosyal medya hesabından güzel haberi duyuran ünlü türkücü ''Bu güzel haberi sizinle paylaşmak istedim'' dedi.

Ünlü türkücü Güler Işık, ikinci kez yakalandığı kanseri yendiğini açıkladı. Işık filmlerinin temiz çıktığını ve her şeyin normal olduğunu dile getirdi.

İKİNCİ KEZ KANSERE YAKALANDI

Bir dönem söylediği türkülerle adından söz ettiren 'Türkülerin kraliçesi' lakaplı Güler Işık, 2015 yılında göğsünde hissettiği sertlik ve ağrıdan sonra doktora gitmiş ve göğüs kanseri teşhisi konulmuştu. Hastalığı atlatan Işık geçtiğimiz yılın başlarında ikinci kez kansere yakalandığını duyurmuştu.

'Türkülerin kraliçesi' Güler Işık, ikinci kez yakalandığı kanseri yendi

KANSERİ YENDİĞİNİ AÇIKLADI

Rutin kontroller sırasında meme kanseri olduğunu öğrenen Işık, sevenlerinden dua istemişti. Sahneleri bırakan ve maneviyata yönelen Işık, zorlu günleri atlattı ve kanseri yendiğini açıkladı.

'Türkülerin kraliçesi' Güler Işık, ikinci kez yakalandığı kanseri yendi

"FİLMLERİM TEMİZ ÇIKTI"

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Işık müjdeli haberi şu sözlerle duyurdu; "Sizlere müjdeli bir haber vermek istiyorum. Çok şükür filmlerim temiz çıktı, her şey normal. Bu güzel haberi sizlerle paylaşmak istedim. Doktorlarıma teşekkür ediyorum. İlaç tedavim devam edecek ama iyiyim. Sevincimi sizlerle paylaşmak istedim."

'Türkülerin kraliçesi' Güler Işık, ikinci kez yakalandığı kanseri yendi

Güler Işık, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin ''Türkülerin kraliçesi'' lakaplı sanatçı Güler Işık, ikinci kez yakalandığı kanseri yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ''Türkülerin kraliçesi'' lakaplı sanatçı Güler Işık, ikinci kez yakalandığı kanseri yendi - Son Dakika
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